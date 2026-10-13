'Contra Ana', Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación 2025, llega al Teatro Off

Archivo - Contra Ana - ALFON GARCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Off de València acoge del 16 al 18 de octubre 'Contra Ana', una obra de la compañía La Contraria que aborda los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) desde una perspectiva "íntima y social". La historia trasciende lo personal para poner sobre la mesa cuestiones como la identidad, la presión social y la responsabilidad colectiva en el desarrollo y mantenimiento de estos trastornos.

La obra está reconocida con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Revelación y escrita a partir de la experiencia real de su autora, Alma García. De esta manera, 'Contra Ana' es una autoficción donde se explora la "compleja relación entre la identidad y la enfermedad, la percepción del propio cuerpo y los factores sociales que pueden influir en la aparición y perpetuación de un TCA", según ha informado la sala en un comunicado.

Lejos de limitarse a contar una experiencia individual, 'Contra Ana' transforma el testimonio en una "reflexión compartida". La propuesta invita al público a "cuestionar" los modelos y las exigencias sociales que condicionan nuestra relación con el cuerpo, así como "los discursos y silencios que rodean a los trastornos alimentarios". En este sentido, la obra supone "una mirada valiente que busca generar diálogo, despertar conciencia y acercar al espectador a una realidad que continúa siendo necesario visibilizar".

La pieza de La Contraria destaca también por su potencial educativo, ya que su temática la convierte en una propuesta "especialmente relevante" para centros de Secundaria y Bachillerato, donde el teatro puede funcionar como una "herramienta para abordar cuestiones relacionadas con la salud mental, la identidad, la autoestima y la presión social".

La experiencia escénica ofrece así la oportunidad de "abrir conversaciones necesarias" entre jóvenes, docentes y espectadores, de manera que utilizan las artes escénicas como "vehículo de sensibilización y reflexión".