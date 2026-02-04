Contratistas y Consell denuncian que solo se ejecutó el 38% del Plan de Cercanías 2017-2025 de Comunitat Valenciana

Reunión del vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, se reúne con la Cámara de Contratistas - GVA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana y el Consell han denunciado que el Gobierno central solo ha ejecutado el 37,64 por ciento de las inversiones previstas en el Plan de Cercanías 2017-2025 para la Comunitat Valenciana.

Desde la institución cameral se ha exigido una mesa de seguimiento entre la Generalitat y el Gobierno central para implementar un nuevo plan, para la que ha ofrecido su colaboración, mientras que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha cargado contra la "obsolescencia de la red", que los usuarios "ven todos los días".

Así lo han trasladado tras una reunión mantenida este miércoles entre Martínez Mus y la Cámara de Contratistas para realizar un seguimento de las inversiones del plan. Durante el encuentro, la institución cameral ha aportado un informe sobre su ejecución, que refleja que el Plan de Cercanías 2017-2025 contaba con un presupuesto total de 1.436,55 millones de euros, de los cuales se han ejecutado 540,7 millones, con un grado de cumplimiento del 37,64%.

Dentro del plan, Adif tenía un presupuesto asignado de 1.081,82 millones de euros, del que se ha ejecutado 524,74 millones de euros, el 48,50%. Por su parte, Renfe tenía una inversión prevista de 354,73 millones de euros. Gran parte de esta inversión debía estar destinada a la renovación de vehículos, pero no se ha incorporado ningún tren nuevo y "únicamente" se han desarrollado obras menores. La inversión ejecutada es de 15,95 millones de euros, que suponen una ejecución del 4,53%.

El director gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, ha criticado, en declaraciones a los medios tras la reunión con el conseller, que "queda prácticamente el 60% de lo que había previsto en el plan de (el exministro de Fomento 'popular') Íñigo de la Serna", al tiempo que también ha reprochado que aún "no hay ningún plan que lo remplace".

"EL EJE PASANTE ESTÁ MUERTO"

Sobre tramos y actuaciones concretas, el director gerente de la Cámara ha puesto el foco en que "el eje pasante está muerto y es fundamental para las Cercanías Valencia y para la intermodalidad FGV-Cercanías-EMT".

Asimismo, ha lamentado: "Somos los únicos en España, yo creo que en Europa, que tienem una estación término, pero no término porque estemos al lado del mar y ya no puede haber, sino término porque hay una maniobra, tanto de viajeros como de mercancías, que tiene que entrar y tiene que salir. Eso es una pérdida no solo de 20 minutos o 25 minutos, sino que de esta operatividad ferroviaria".

UN TÚNEL DE CABANYAL "COLAPSADO"

Miñés también ha advertido que en el túnel del Cabanyal es "una bomba de relojería el que pase algo". "Está sobresaturado, pero dicho no por los contratistas ni por la administración autonómica, sino dicho por (el comisionado para el Corredor Mediterráneo) Josep Vicent Boira". Así, ha afirmado que "no puede soportar todo el tráfico de mercancías", "está colapsado" frente al tráfico a media distancia y alta distancia que prevé llegar en el futuro y sufre "problemas de inundabilidad".

"Es fundamental descargar ese túnel de tráfico de viajeros y pasarlo por el centro de Valencia. ¿Que es caro? Más caro es no tener nada y ser la oveja negra de España y el Corredor Mediterráneo es un fiasco si no se separan mercancías de viajeros en la ciudad de València", ha aseverado.

Asimismo, el responsable del órgano cameral ha lamentado que la duplicación Cullera-Gandia "duerme el sueño de los justos". Miñés ha valorado el "esfuerzo importantísimo de la Generalitat con el Tren de la Costa" per ha lamentado que "de Dénia a Gandia tampoco se sabe nada". "Estudios y más estudios pero nada de nada", ha apostillado. Por otro lado, ha señalado que el tercer hilo València-Castellón "se iba a hacer en tres años y llevamos 14".

Miñés ha advertido que "en el ferrocarril no se puede ir dando saltos de mata, que es lo que estamos haciendo". "Se están haciendo muchas cosas en Málaga y en Granada y en no sé qué, me parece muy bien, pero mientras no haya una continuidad, ¿para qué vale invertir?", ha expuesto, y ha advertido que, "mientras no solventen el tema de Valencia, tendremos una maravillosa de alta velocidad que se frenará en Valencia".

MUS DENUNCIA QUE NO SE REPONEN TRENES OBSOLETOS

Por su parte, el conseller Martínez Mus ha señalado que "da pena hacer el balance". "Nos hemos deprimido mutuamente, por decirlo de forma irónica, de ver que el nivel de ejecución es alarmantemente bajo. No llega al 44% en lo que es el global, pero es que en nivel operativo de Renfe, porque el plan contempla tanto inversiones de Adif como de Renfe, el plan de Renfe no llega siquiera al 5%", ha denunciado.

Martínez Mus ha destacado que en el plan se considera que hay 27 unidades de tren "obsoletas ya en 2017 y no ha llegado ni una de las que ya había previstas". Así, ha criticado que "habría previstos 53 trenes nuevos que tampoco ha llegado ninguno". También ha recriminado que no se hay ejecutado "ninguna de las obras contempladas de sustancia", como la electrificación de la C3.

"En estos momentos la obsolescencia de la red no hay que explicarla a nadie. Los usuarios lo ven todos los días, en retrasos, en averías y en incidencias que se producen cada día. Si ya había 27 trenes que en 2017 eran viejos y se consideraban obsoletos, ocho años después falta saber a qué nivel de obsolescencia estamos. Yo creo que ya estamos llegando a un nivel de chatarra que es intolerable y que no podemos consentir que continúe a así", ha denunciado.

El vicepresidente tercero de la Generalitat considera que el motivo por el que no se han incorporado los nuevos trenes es "puramente voluntad política" y ha reprochado que sí "se destinen trenes a otras zonas de España".

Con todo, ha aseverado que "esto ya no es solo un servicio defectuoso, sino que afecta, como estamos viendo, a la seguridad y a la tranquilidad de los viajeros".

INCIDENCIAS EN METROVALENCIA TRAS LA DANA

Preguntado por si se están solucionando las incidencias registradas en Metrovalencia tras la dana, Martínez Mus ha señalado que se ha aprobado un plan de inversiones de 840 millones de euros porque había "necesidad de renovación". Esto implica, ha destacado, 400.000 euros de media diarios de inversión en los próximos años. Mus ha destacado que llevan 50 millones de euros en renovación de red y de materiales y se han encargado 22 nuevos trenes y tranvías que comenzarán a llegar a final de año.