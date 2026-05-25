Controlado un incendio en una caseta abandonada de Benidorm que obliga a desalojar a algunas personas - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 25 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han controlado un incendio en una caseta abandonada en la partida Armarello de Benidorm (Alicante) que ha obligado a desalojar a algunas personas y a activar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), aunque posteriormente se ha reclasificado a incendio de vegetación. No ha habido personas afectadas.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se ha registrado a las 14.54 horas de este lunes, con rápida propagación del fuego por la vegetación de matorral de esta zona de monte bajo.

El incendio, que ha afectado a una torre de alta tensión, se ha controlado sobre las 20.42 horas. En las labores de extinción han participado tres medios aéreos y varios terrestres del Consorcio, junto a bomberos forestales de la Generalitat con dos unidades helitransportadas.

Hasta la zona afectada también se han movilizado patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.