Controlado el incendio declarado ayer en una nave de Aspe

Trabajos de extinción - CONSORCIO

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en una nave dedicada a los platos de ducha en Aspe (Alicante) ha podido ser controlado esta tarde, sobre las 20.30 horas, por los bomberos que trabajan en estos momentos en su extinción.

Durante la pasada noche las tareas han continuado sobre la nave industrial y a primera hora de la mañana de este miércoles el fuego continuaba y ha evolucionado favorablemente hasta darse por controlado esta misma tarde, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se produjo en el interior de la nave y no provocó riesgo de propagación a las naves colindantes. En el lugar se quedaron un par de dotaciones para hacer el relevo durante la pasada noche.

El incendio se notificó sobre las 18.50 horas del martes y generó una gran cantidad de humo visible a través de las ventanas del edificio. Al parecer, el fuego se fue propagando llegando a una zona de monte aledaña y por ello se llegó a movilizar un helicóptero como medio aéreo para trabajar desde el aire en esa zona al exterior.