Controlado el incendio declarado en una nave del polígono Carrús de Elche

ALICANTE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves por la mañana en una nave del polígono Carrús de la ciudad de Elche (Alicante) ha quedado controlado a las 16.05 horas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El aviso del fuego se ha recibido a las 11.04 horas localizado en la calle Segorbe. En ese momento, los bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos para combatir el incendio, en el que se han registrado "llamas altas y mucho humo debido al tipo de material afectado" y "al fuerte viento" de la zona. Entre esos materiales hay cartones, plásticos, restos de desguaces y enseres varios.

A las labores de extinción se han añadido trabajos para evitar la propagación, algo que se ha podido conseguir, de acuerdo con el parte informativo difundido a las 12.28 horas. El viento racheado y la gran cantidad de material acumulado hacen prever que los trabajos "puedan prolongarse hasta su total extinción", ha indicado el cuerpo de bomberos.

Según el CPBA, en este incendio no se han registrado heridos y entre los medios que se han movilizado hay una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y dos bombas rurales pesadas con un sargento, tres cabos y 16 bomberos de los parques de Elche, Crevillent, Almoradí y San Vicente.