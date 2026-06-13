Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Serra

Imagen del incendio - GVA

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado ayer viernes en Serra (Valencia) se ha dado por controlado a las 12.20 horas de este sábado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La Generalitat además estableció la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. El incendio se declaró sobre las 17.50 horas de ayer viernes.

Asimismo, a petición de los dos aviones anfibios del Miteco, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se autorizó el cierre del tráfico marítimo del Puerto de Sagunto a las 19.30 horas. Media hora después se retiraron los medios anfibios de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y se reabrió el Puerto de Sagunto.