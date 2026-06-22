Controlado el incendio de vegetación de Estivella

Bomberos en las labores de extinción de un incendio en Estivella (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación declarado este domingo en la localidad valenciana de Estivella se encuentra controlado desde la madrugada de este lunes, según ha informado Emergèncias 112 CV, con datos del Consorcio Provincial de Bomberos.

La evolución favorable del fuego permitió ayer por la tarde la retirada de los medios aéreos --hasta un total de cinco-- que se habían desplazado a la zona.

En las labores de extinción del incendio, que quedó controlado a las 00.58 horas de este lunes, también intervinieron cinco dotaciones y las BRIFO del Consorcio con cuatro unidades mando, además de cuatro unidades de bomberos forestales.

A petición de los dos anfibios movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica, la Autoridad Portuaria de Valencia cerró el Puerto de Sagunto. Además, la Policía de la Generalitat cortó el acceso a la N234.