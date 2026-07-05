Controlado el incendio de vegetación en la Rambla de Orihuela Costa

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación declarado este domingo en la Rambla de Orihuela Costa ha quedado controlado a las 22.00 horas. Las unidades del Consorcio de Bomberos de Alicante se han retirado ya y solo permanecen en la zona los Bomberos Forestales de la Generalitat.

Los bomberos habían sido alertados sobre las 20.50 horas para desplazarse al lugar donde se ha declarado un incendio, por causas no precisadas, en la Rambla, entre las calles Antillas y Wagner y que tenía varios focos activos, según ha informado el Consorcio.

Desde el Consorcio Provincial estaban trabajando en el lugar cuatro dotaciones --de los parques de Torrevieja y Almoradí--, que ya se han retirado, y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana que son las que permanecen en el lugar.