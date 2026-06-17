La convalidación del decreto de movilidad provoca el rechazo ante Les Corts tanto de taxis como de VTC

Taxistas se concentran frente a Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones del taxi han escenificado este miércoles, ante las puertas de Les Corts y con motivo del debate para la convalidación del nuevo decreto ley de movilidad de la Comunitat Valenciana, que esta nueva regulación supone la "muerte" de este servicio público.

Al mismo tiempo, por parte de las VTC, el presidente de la asociación MOVVA, Ricardo González, también ha acudido a las inmediaciones del parlamento valenciano para denunciar ante los medios que la nueva norma "no da seguridad jurídica" y "es una patada hacia adelante, que dentro de dos años habrá que volver a negociar".

Mientras en Les Corts se celebra este miércoles el pleno, en las inmediaciones del parlamento valenciano se han desarrollado varias protestas de diferentes colectivos profesionales y sectores económicos y sociales.

Durante la sesión parlamentaria está programado el debate de la convalidación o derogación del Decreto ley 5/2026, de 29 de mayo, de modificación del Decreto ley 4/2019 de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, y de la Ley 13/2017 del taxi de la Comunitat Valenciana.

En este marco, sobre las 9.30 horas ha arrancado una protesta en València de convocada por las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana desde la plaza de Tetuán hasta la avenida Guillem de Castro. Luego han marchado a pie hasta la plaza de San Lorenzo, en la puerta principal de Les Corts.

Los taxistas han llegado a las 9.45 a las inmediaciones Les Corts con un ataúd que tenía un rótulo de taxi. Sobre el ataúd, los taxistas, ataviados en su mayoría de negro, han depositado rosas negras y coronas de flores para escenificar que "el taxi ha muerto por culpa de la Conselleria", todo ello acompañado tanto de pitadas como de música de piano.

Los participantes han coreado "decreto no" y han mostrado carteles con mensajes como 'sacrifican el servicio público del taxi para favorecer a cuatro especuladores', 'el taxi y la vtc no pueden convivir' y fotomontajes del vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, con nariz de pinocho cuestionando 'por qué protege el negocio de las VTC'. En carteles y camisetas negras se ha leído 'RIP taxi muerto por culpa de la Conselleria'.

"Hoy, dentro de un rato, se va a acometer un asesinato en Les Corts. Se van a cargar al sector del taxi", han señalado los representantes del sector durante la acción reivindicativa.

Así, han pedido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le pida al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que "deje de jugar al mus". "Es un mentiroso, nos han estado engañando, toreando, diciendo una cosa y que luego hay que convivir. No van a convivir los ladrones con las personas que trabajamos decentemente", han aseverado en alusión al sector del taxi.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino --que entrarán a escuchar el debate--, ha denunciado que "el Partido Popular, de mano de Vicente Martínez Mus y Vox, van a votar a favor de un decreto que supone que las VTCs puedan hacer servicios urbanos como si fueran taxis en la Comunitat Valenciana".

Del Molino ha señalado que las asociaciones no van "a dejar de luchar contra la liberalización del sector", y respecto a si irán a huelga el día de San Juan, ha señalado: "No descartamos nada". "Tenemos que ver lo que vamos a hacer el día de San Juan. Posiblemente algún tipo de huelga o protesta, seguramente", ha avanzado.

"LIBERALIZAR Y PRIVATIZAR EL SECTOR"

Con el nuevo decreto ley, "lo único que están consiguiendo es liberalizar y privatizar el servicio del taxi. Lo van a convertir en empresarial, reduciendo la fortaleza del taxi como servicio público, convirtiéndolo también dentro del taxi en empresas", ha reprochado.

Del Molino ha lamentado que el conseller "prometió proteger al taxi" y "prometió un texto que decía que no podrían hacer servicios urbanos las VTCs y poco a poco ha ido cambiando de discurso".

"Ahora, nos encontramos con que les dan autorizaciones urbanas, prometen un estudio económico para ver cuántas hacen falta, cuando lo lógico es primero hacer el estudio y luego después ver cuántos servicios de taxi o de VTC hacen falta en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Del Molino ha defendido que "solo se puede conseguir la convivencia (entre taxis y VTC) cuando tenemos un transporte público regulado en las zonas urbanas que garantice profesionalidad, seguridad, tarifas reguladas".

"Si liberalizamos en las zonas urbanas, que es lo único que nos quedaba, a un servicio privado que pueda hacer lo que le dé la gana, van a monopolizar, van a bajar precios hasta hacerse con el mercado y posteriormente, como ya está pasando en Madrid, cobrarán hasta diez veces más por un servicio", ha advertido, antes de insistir en que "el futuro del servicio público está prácticamente muerto" y que de este sector viven 9.216 familias.

VTC: "NECESITAMOS SEGURIDAD JURÍDICA"

Posteriormente, alrededor de las 12.00 horas ha acudido a la plaza de San Lorenzo el presidente de MOVVA. Ricardo González ha señalado, en declaraciones a los medios, que el decreto "no da seguridad jurídica al sector".

"Al final, es una patada hacia adelante, que dentro de dos años tendremos que volver a negociar y a pelear por el tema del servicio urbano y esto no es lo que el sector demanda. Necesitamos seguridad jurídica para crear más empleo, para crear estabilidad a las empresas, para poder hacer las inversiones y esto no es lo que esperábamos", ha dicho.

González ha añadido que las VTC ya habían "ganado" en el TSJCV poder prestar servicios urbanos. "Este decreto no nos da nada que no tuviéramos, todo lo contrario, hace restricciones, como por ejemplo el tema de que no se puedan transmitir licencias, cuando en el taxi se pueden transmitir, o sigue limitando cosas que son inconstitucionales como que no podamos circular o aparcar en superficie", ha expuesto.

En ese sentido, ha subrayado que "ya hay varias sentencias en distintas comunidades que lo han tumbado y el Consell sigue insistiendo erre que erre en cosas que son inconstitucionales, que nos obligarán ir a la Comisión Europea".

Según González, "todo el mundo que sepa que viva en Valencia sabe que el sector de la movilidad no tiene un problema de oferta, tiene demasiada demanda". Por tanto, ha afirmado que "el sector del taxi va a poder seguir trabajando como hasta ahora porque no ha dejado de trabajar nunca y las VTC también".

El presidente de MOVVA ha afirmado que "la comunidad no deja de crecer en población" y que, para darle servicio, se debe "ampliar" la movilidad con "criterios objetivos". Así, ha asegurado que ambos sectores "han vivido y convivido" desde 2016 "no ha habido ningún problema de rentabilidad ni en las empresas de VTC ni en las empresas del taxi". González ha confirmado que el sector recurrirá el decreto ante los tribunales.