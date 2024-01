La convivencia en barrios multiculturales, la gentrificación y la convivencia en Orriols, a debate en la UV

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València (UV) acoge los días 18 y 19 de enero un taller sobre las relaciones vecinales y la convivencia en barrios de alta diversidad como Orriols.

La gentrificación, la relegación y precarización, la turistificación y el hábitat disperso en Russafa, Orriols y el Cabanyal (Valencia) o Lavapiés, Vallecas y Caño Roto (Madrid) protagonizan las ponencias, según ha explicado la institución académica en un comunicado. También se prestará atención a barrios como Las Fuentes (Zaragoza) o San Matías (Santa Cruz de Tenerife), así como a los municipios de Teulada y Carcaixent.

En el taller participan investigadores e investigadoras de las universidades de Valencia, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Salamanca, Zaragoza, La Laguna y Barcelona.

Junto a otros procesos socio-urbanos, la co-presencia residencial de vecinos de diferentes orígenes ha transformado nuestros barrios. Esta co-presencia se ha afirmado, no sin tensiones, como una convivencia tranquila con creciente, pero todavía escasa, interrelación entre los grupos del vecindario, según la univesidad.

Los participantes analizarán de forma comparativa la convivencia en barrios de diferente tipología. Así, por ejemplo, se compara la situación en Orriols (Valencia) y Usera Norte (Madrid). En los dos casos, se trata de barrios obreros periféricos, surgidos en los años 60 del siglo pasado, con una situación de precarización urbana y social, y con alta presencia de inmigración extracomunitaria (en Orriols, el 27,6% del vecindario ha nacido en el extranjero, y Usera Norte, el 35%, en el año 2022).

En este tipo de barrios "la convivencia mayoritaria es tranquila y las tensiones vecinales se focalizan en los episodios de pequeña delincuencia, algunas ocupaciones de pisos y situaciones sociales muy precarias, que generan inseguridad vecinal y vital", ha expuesto la institución.

GENTRIFICACIÓN

Otra tipología de barrios son los centrales populares, como Russafa (Valencia) y Lavapiés (Madrid), en proceso de gentrificación y turistificación, con diferente ritmo y peculiaridades. En estos barrios, si bien mantienen su carácter multicultural, se está modificando el perfil del vecindario inmigrante, con un aumento claro de vecinos y vecinas procedentes de países ricos (Europa Occidental y, en el caso de Lavapiés, norteamericanos).

En estos casos, "con una convivencia pacífica pero distante entre los diferentes grupos, el malestar vecinal existente se focaliza más en las molestias derivadas de su conversión en zona de ocio, de los apartamentos turísticos (486 Airbnb en Russafa, 2022) y la expulsión del barrio de las familias jóvenes, autóctonas y de origen inmigrante, por el aumento del precio de la vivienda", ha apuntado la universidad.

De acuerdo con resultados provisionales, que se pretenden contrastar en este 'workshop', son varios los principales factores que inciden en las dinámicas de cohesión y conflicto en los barrios multiculturales en España.

Uno hace referencia al tipo de proceso sociourbano (precarización, gentrificación, turistización), su evolución e impacto en el barrio en términos de mejora o degradación de la calidad de vida del vecindario. Un segundo bloque de factores se refiere a las iniciativas y acciones desarrolladas por los actores locales (vecindario, asociaciones y administración local) que pueden mitigar los problemas existentes, consolidar redes de relación y mejorar la cohesión vecinal.

Otros factores se derivan del proceso de inserción del vecindario inmigrante, dado que el tiempo de residencia, el arraigo tranquilo y compartir sin problemas los servicios públicos, colegios en particular, y espacios públicos (parques, jardines, etc.), genera y consolida una convivencia tranquila. Por último, pero no menos relevante, influye la tipología de la inmigración asentada en los diferentes barrios.

El workshop está organizado por el proyecto 'Participación, relaciones vecinales y convivencia en barrios multiculturales en pandemia. Un análisis comparativo. ParticipaBarrio'. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid