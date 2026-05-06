Convocada una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' el sábado 30 de mayo

Archivo - Cientos de personas durante la novena manifestación ciudadana con el lema 'Mazón dimissió'. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el sábado 30 de mayo una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', en la reclamarán que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La marcha echará a andar a partir de las 19.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento.

La última protesta, que fue una concentración, volvió a reclamar prisión para Carlos Mazón por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, y calificó de "indigno y fraudulento" el aforamiento del que disfruta el exdirigente: "Es indignante que un señor que se ríe de todo el mundo continúe aforado".

La protesta del mes de abril, celebrada 18 meses después de la tragedia, se desarrolló en la plaza de la Virgen de la capital valenciana bajo el lema 'Mazón a presó' y a la misma se sumaron, como novedad, las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla. En el lugar se ha depositado una corona de flores "en memoria de las víctimas que provocaron las negligencias políticas".

También desplegaron una pancarta bajo el lema 'Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden' y corearon proclamas como 'No són morts, són assassinats' (no son muertes, son asesinatos) y 'No a l'aforament, sí a Picassent' (no al aforamiento, sí a Picassent).