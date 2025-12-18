Convocado un Consejo Escolar extraordinario para abordar si el 16 de marzo es lectivo o no en València

Archivo - Imagen de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados en las Fallas de 2025. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha convocado para este viernes por la tarde un Consejo Escolar Municipal extraordinario para abordar si finalmente el 16 de marzo de 2026, jornada de la semana fallera, es día lectivo o no en la ciudad.

La reunión se llevará a cabo a las 18.30 horas en el edificio municipal de Tabacalera, con asistencia on line y presencial y "para deliberar y adoptar los acuerdos" que correspondan respecto a un único punto en el orden del día: "tratar el 16 de marzo 2026".

Esta convocatoria se ha producido tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada. Este martes, la asamblea de presidentes de falla tumbó el programa de festejos de las Fallas del próximo año de València planteado por la Junta Central Fallera (JCF) por no contemplarse como lectivo el 16 de marzo.

Desde distintos colectivos representantes del mundo fallero, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València --Compromís y PSPV--, y entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia, FAMPA-València, se ha defendido que en esa jornada no haya clase en los centros educativos de la capital valenciana y los alumnos que son falleros puedan participar en los distintos actos organizados.

El concejal de Fallas de esta ciudad y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, señaló este miércoles, después de la decisión adoptada por la asamblea de presidentes, que se van a "barajar todas las posibilidades y todas las alternativas" sobre el 16 de marzo.

Asimismo, indicó que se va a trabajar para "ver cómo se puede combinar que los niños puedan el día 16 --de marzo-- atender su recogida de premios", un acto de la semana fallera que siempre se realiza esa jornada tras determinar los jurados los premios que otorgan a las fallas de cada comisión.