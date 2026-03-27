Convocados los XLIV Premios Literarios Ciutat de València, con nueve categorías creativas

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes, en la Junta de Gobierno Local, la convocatoria de los XLIV Premios Literarios Ciutat de València, un certamen que busca "fomentar la creación y la divulgación literaria".

El portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que ha informado de este acuerdo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha detallado las bases de esta nueva convocatoria. Como en ediciones anteriores, incluye diferentes modalidades y categorías creativas como narrativa, poesía, teatro, ensayo y cómic, tanto en castellano como en valenciano.

El presupuesto con el que cuenta esta edición asciende a 82.000 euros. Con estos galardones se pretende "reconocer el esfuerzo y el valor de las obras que resulten ganadoras". Los premios que se entregarán oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros.

Juan Carlos Caballero ha manifestado que con estas distinciones se quiere "estimular la creación literaria en sus diferentes modalidades, promover el talento emergente y consolidado, y potenciar la cultura en valenciano y castellano". "De hecho, estos galardones premian obras inéditas en narrativa, poesía, teatro, ensayo y cómic, reforzando el compromiso de la ciudad con la excelencia artística y el patrimonio cultural", ha dicho.

Las nueve modalidades a concurso son: Premio 'Isabel de Villena', de narrativa en valenciano; Premio 'Vicente Blasco Ibáñez', de narrativa en castellano; Premio 'Maria Beneyto', de poesía en valenciano: Premio 'Juan Gil-Albert', de poesía en castellano; Premio 'Eduard Escalante', de teatro en valenciano; Premio 'Max Aub', de teatro en castellano: Premio 'Celia Amorós', de ensayo en castellano; Premi 'Josep Vicent Marqués', de ensayo en valenciano; y Premio 'Josep Sanchis Grau', de cómic (tanto en valenciano como en castellano).

Los galardones de narrativa tienen una dotación económica de 12.000 euros; los de poesía, de 6.000; los de teatro, de 8.000; y los de ensayo y cómic, de 10.000 cada uno.

Además, las autoras y autores premiados recibirán también como trofeo la escultura creada por el autor valenciano Miquel Navarro como símbolo de este galardón.

Caballero ha asegurado que para el Ayuntamiento de València y para el gobierno de la ciudad "apoyar la cultura no es opcional" sino "un eje vertebral de todas sus políticas".

"REFERENTE CULTURAL"

Igualmente, ha remarcado que la capital valenciana "se posiciona como un referente cultural a nivel internacional", a la vez que ha destacado que "los Premios Literarios de la Ciudad de València, que llevan ya una dilatada experiencia, son todo un ejemplo de ello".

Las obras podrán presentarse en el plazo de treinta días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de estas distinciones en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de València.

Se establecen dos modalidades posibles de presentación. Por un lado, se pueden remitir los originales por correo electrónico a la dirección premisciutatdevalencia@valencia.es. Y por otro, se pueden hacer llegar las obras mediante ingreso en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica municipal.

Además de los premios en metálico, las bases de estos galardones prevén la publicación de las obras premiadas por parte de editoriales especializadas en cada una de las modalidades: Edicions Bromera (premios Isabel de Villena, Maria Beneyto i Eduard Escalante), Edicions del Bullent (Premio Josep Vicent Marquès), Editorial Renacimiento (Premio Celia Amorós), Editorial Sargantana (Premio Vicente Blasco Ibáñez), Editorial Visor (Premio Juan Gil-Albert), Editorial Espuela de Plata (Premio Max Aub) y Grafito Editorial (Premio Josep Sanchis Grau).

En los premios de narrativa en valenciano Isabel de Villena y narrativa en castellano Vicente Blasco Ibáñez pueden participar obras (novelas y colecciones de cuentos) escritas en valenciano y castellano, con una extensión no inferior a las 150 páginas de tamaño DIN A4, letra Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio, ni superior a las 400 páginas.

Los premios de poesía en valenciano Maria Beneyto y poesía en castellano Juan Gil-Albert estarán abiertos a obras escritas en valenciano y castellano, con una extensión mínima de 400 versos.

Para disputarse los premios de teatro en valenciano Eduard Escalante y en castellano Max Aub pueden tomar parte todas las obras escritas en alguno de los dos idiomas, con una extensión que, escenificadas, tengan una duración propia de las representaciones teatrales.

ENSAYO Y CÓMIC

Los premios de ensayo en castellano Celia Amorós y en valenciano Josep Vicent Marqués se ofrecen a obras (textos filosóficos, de pensamiento, aforismos, diarios, memorias) escritas en valenciano y castellano con una extensión no inferior a 150 páginas de tamaño DIN A4, letra Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio, ni superior a 400. Las bases especifican que las tesis doctorales y el ámbito de la investigación quedan expresamente excluidas de esta modalidad.

Para tomar parte en la modalidad de cómic Premio Josep Sanchis Grau, en valenciano o castellano, se deberá presentar un proyecto en pdf de 16 a 20 páginas acabadas por una sola cara, y con una extensión final de un mínimo de 96 páginas. El proyecto podrá presentarse en blanco y negro o color, y tiene que contener las páginas acabadas, con su correspondiente título, en formato 17 x 24 centímetros. Además, se adjuntará una sinopsis detallada de 1.000 palabras como mínimo con el contenido de la historia completa. El tamaño de todos los archivos no excederá los 100 megabites.