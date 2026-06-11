Convocan huelga de limpieza en Alicante para el 24 y 25 de junio, coincidiendo con el final de Fogueres

Imagen de archivo de empleados de limpieza en Alicante después de Fogueres - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Netial, adjudicataria del servicio de limpieza en la ciudad de Alicante, ha acordado por unanimidad convocar huelga para el 24 y 25 de junio, coincidiendo con el final de las fiestas de Fogueres de Sant Joan, según fuentes de este órgano de representación de trabajadores consultadas por Europa Press.

En concreto, ha trasladado que el "conflicto" se sustenta en diferentes puntos, como un "incumplimiento de periodos de descanso semanal", un "fraude en la retribución de horas extras", una "negativa injustificada de la empresa a facilitar a la representación de los trabajadores el listado de beneficiarios del premio de puntualidad" y una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo, coacciones a trabajadores y vulneración del derecho a la desconexión digital".

También en otros como un "ocultamiento de enfermedad profesional como enfermedad común", un "fraude de ley en el reconocimiento de categorías o grupos profesionales y especialidades", una "vulneración de la libertad sindical" y un "deterioro de las instalaciones de la empresa", ha apuntado el comité.

El año pasado, los paros de personal del servicio de limpieza y recogida de residuos que en un primer momento se anunciaron para el 16 y 17 de junio y a partir del día 25 de forma indefinida quedaron finalmente desconvocados después de que se alcanzara un acuerdo.

AYUNTAMIENTO: "MEJORAS"

Tras conocerse el anuncio de huelga, que, según el comité de empresa, comenzará en la noche del 23 al 24, a partir de las 00.00 horas, desde el equipo de gobierno municipal del alcalde Luis Barcala, del PP, han indicado que la tercera modificación del contrato de limpieza "ya está en su fase final de tramitación", con la previsión de que "a finales de mes esté aprobada con todas las mejoras del servicio ya anunciadas en su día y comunicadas al comité de empresa".

Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante ha indicado este jueves que junto a Netial desplegará "todo su potencial del 18 al 30 de junio en el mayor operativo del año para que la ciudad ofrezca su mejor imagen durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan". Mientras tanto, desde la oposición han surgido voces críticas con la gestión municipal.

COMPROMÍS: "AUDITORÍA"

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que "da igual que el concejal de Limpieza se llame Manuel Villar o que ahora se llame Rafa Alemañ", ya que, a su juicio, "el problema no son los nombres", sino "un modelo de gestión que ha fracasado".

Según Mas, el PP "ha apostado por privatizar servicios públicos esenciales y entregar su gestión a empresas que después no supervisa adecuadamente" y, "mientras tanto, sigue inyectando más dinero a una contrata que no cumple los pliegos, que acumula deficiencias evidentes en el servicio y que mantiene un conflicto laboral abierto con una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando unas condiciones inaceptables".

"¿Cómo es posible que tengamos la contrata de limpieza más cara de la historia y, al mismo tiempo, una de las ciudades más sucias que se recuerdan?", ha afirmado el portavoz de Compromís, quien ha defendido que la coalición impulsó "una auditoría de la limpieza precisamente para conocer qué está ocurriendo con este servicio" y que "han pasado casi dos años desde su aprobación y el gobierno municipal no la ha convocado ni una sola vez, a pesar de tratarse de un mandato del pleno".

Mas, "ante la amenaza de huelga y el evidente deterioro del servicio", ha exigido "la convocatoria urgente e inmediata de esa auditoría", ya que, según ha resaltado, "la ciudadanía tiene derecho a saber dónde va su dinero, por qué no se están cumpliendo los pliegos del contrato, por qué no se están respetando los acuerdos laborales y por qué el Ayuntamiento no está ejerciendo una labor de control efectiva sobre la empresa adjudicataria".

"Resulta incomprensible que, ante incumplimientos reiterados, no se conozcan sanciones ni medidas contundentes por parte del Ayuntamiento. Mientras tanto, la ciudad acumula suciedad y los trabajadores soportan una presión cada vez mayor", ha manifestado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

Así, Mas ha insistido en exigir a Alemañ "que convoque de manera urgente la auditoría de limpieza y dé explicaciones públicas sobre la situación del servicio". "Y si no está dispuesto a asumir esa responsabilidad y actuar de inmediato, pediremos su dimisión", ha zanjado.

PSPV: "CARENCIAS"

Asimismo, el concejal del PSPV Raúl Ruiz cree que "cada vez queda más claro que el problema de la limpieza de Alicante no es un problema de los trabajadores", ya que, bajo su punto de vista, "esto no depende de si se limpia mejor, peor o regular", sino de "decisiones políticas que no se han tomado durante muchos años".

"El contrato del año 2023 ya mostraba serias carencias de personal y es normal que los trabajadores se quejen precisamente por esos turnos abusivos y esos recorridos interminables. Por supuesto que estamos con los trabajadores de la limpieza de Alicante y esperamos que urgentemente el Ayuntamiento facilite una solución", ha añadido en declaraciones remitidas a la prensa.

DISPOSITIVO

Precisamente, el consistorio ha indicado este jueves que "el Ayuntamiento de Alicante y Netial, la empresa concesionaria del servicio de Limpieza Urbana y Recogida de Residuos, despliegan todo su potencial del 18 al 30 de junio en el mayor operativo del año para que la ciudad ofrezca su mejor imagen durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan".

Para ello, ha explicado que "han diseñado un operativo especial para hacer frente al incremento de actividad que registrará la ciudad durante las fiestas del fuego que incorporará a más de 110 trabajadores adicionales al servicio ordinario, con el fin de mantener en condiciones óptimas los espacios públicos, tanto en el casco urbano como en las playas y, de forma singular, el día de la Cremà".

Alemañ ha resaltado "el esfuerzo tanto de los servicios municipales de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos como de la empresa concesionaria Netial para afrontar el gran reto de mantener la ciudad en las mejores condiciones durante casi dos semanas desplegando el mayor operativo del año, implantado sistemas como la recogida puerta a puerta en 'racós' y barracas, gracias al apoyo y colaboración de las comisiones y los responsables de la restauración en estos recintos fogueriles que permite reducir la presencia de contenedores en las calles".

El edil también ha pedido "colaboración ciudadana al desplazarse muchas islas de contenedores de residuos por la instalación de recintos fogueriles". "En estos días de fiestas muchos vecinos verán modificada la situación de los contendores de sus calles debido a las distintas instalaciones fogueriles, por los que solicitamos de su colaboración para que estos días busquen los contenedores más cercanos para depositar sus residuos. Finalizadas las fiestas, en la semana posterior de las Hogueras, se recuperará la normalidad devolviéndose los contenedores a sus lugares habituales", ha precisado.

Según el Ayuntamiento de Alicante, para la noche del 23 de junio, coincidiendo con la celebración de Sant Joan, "se desplegará un operativo específico integrado por cinco camiones, cinco palas cargadoras y una treintena de operarios destinados a actuar en las zonas con mayor concentración de personas".

Asimismo, la Nit de la Cremà contará con "el mayor despliegue de todo el dispositivo", con "un total de 113 trabajadores y 52 vehículos" que "participarán en las labores de retirada de restos y acondicionamiento de las calles". Entre los medios que se movilizarán, el consistorio ha destacado "36 camiones y 15 palas, con el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad antes del amanecer".