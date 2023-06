Convocan una marcha del Orgullo en Nàquera tras vetar el ayuntamiento las banderas LGTBI en edificios municipales

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones LGTBI Mirall Camp de Túria y Lambda han convocado una manifestación del Orgullo este miércoles en Nàquera bajo el lema "Nàquera Orgullosa" tras el veto del nuevo consistorio liderado por Vox a la bandera del colectivo en los edificios municipales.

La convocatoria, que ha secundado el PSPV local y otras asociaciones, busca "mostrar el orgullo y los colores" en esta localidad valenciana en la que, desde que se conoció el pacto, algunos vecinos han colgado la bandera LGTBI de sus balcones.

La marcha comenzará a las 19.30 este miércoles desde la biblioteca municipal hasta la puerta del Ayuntamiento, donde Vox y PP han prohiobido colgar la bandera LGTBI.

El acuerdo entre Vox y PP para gobernar en este consistorio incluye dos puntos en los que señalan que "según el cumplimiento de la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento negó que prohíba el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los distintos espacios públicos de la localidad, pero reiteró que seguirá el protocolo de banderas en los edificios municipales "tal y como se cumple en otras instituciones".

Mientras, el PSPV local hizo un llamamiento para que el vecindario de la localidad coloque banderas LGTBIQ+ en sus balcones, terrazas o ventanas, aprovechando la conmemoración del Orgullo.