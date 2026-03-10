Convocan una nueva manifestación contra Mazón el 28 de marzo por su gestión de la dana

Cartel de la convocatoria - ENTIDADES SOCIALES

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el próximo 28 de marzo, sábado, una nueva concentración contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia.

La nueva concentración tendrá lugar el día 28 de marzo, a las 18 horas, y comenzará en la Plaza del Ayuntamiento de València y finalizará en la Plaza de la Mare de Déu. El lema es 'Mazón a presó'.

La última manifestación contra Mazón celebrada en València tuvo lugar el pasado día 1 de marzo y estuvo encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana.

Durante la marcha, los manifestantes exigieron que Mazón no quedara "impune" y dejaron claro que iban a continuar saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación".

Se trataba de la primera marcha tras la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la barrancada de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que Carlos Mazón sea investigado. Por el momento, la Fiscalía del tribunal se ha pronunciado en contra y opina que la instructora debe seguir el procedimiento --en un escrito conocido ayer-- y continuar con la investigación. El TSJCV tendrá la última palabra.