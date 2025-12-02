Coordinador de Emergencias decidió conservar imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi "por precaución y relevancia"

Archivo - Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, a su llegada la reunión del CECOPI a 18 de noviembre de 2024, en l'Eliana - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un coordinador de prevención de Emergencias que ha declarado este martes como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana ha asegurado que fue él quien extrajo las imágenes de la llegada del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón al Cecopi el 29 de octubre de 2024 y que decidió conservarlas, más allá del mes que se deben mantener por ley, "por precaución" y "por su relevancia".

Así lo ha asegurado el testigo, que desde enero de 2023 es responsable de seguridad física e infraestructuras del Centro de Coordinación de Emergencias, una tarea que incluye las cámaras de seguridad del recinto. El funcionario es el que ha aportado a la causa las imágenes de la llegada de Mazón al CCE: a las 20.26 horas entrada al recinto, en el que hay un recorrido de 75 metros hasta el edificio del Cecopi, donde accedió a las 20.28, según ha podido saber Europa Press del contenido de su declaración.

En la comparecencia ha detallado que decidió proponer al subdirector general de Emergencias --Jorge Suárez-- mantener esas imágenes, de las que hay más, "por precaución y por la relevancia" ya que acudían también varias autoridades como, por ejemplo, los Reyes. De hecho, ha subrayado que no recibieron instrucciones de la Generalitat para preservarlas, sino que fue una decisión de Suárez y suya propia.

El testigo ha señalado que la decisión de mantener o preservar las imágenes tiene que darse antes de los 30 días y se decantaron por mantener ciertas imágenes en la semana siguiente a la presencia de los monarcas en el CEE. El resto, una vez transcurridos los 30 días, se eliminaron.

El centro recibe imágenes de cuatro cámaras: acceso principal, de donde se veía la entrada de vehículos oficiales; el aparcamiento interior, de una puerta lateral del centro más una puerta trasera para vehículos pesados. Asimismo, ha dicho que también están disponibles las cámaras del edificio Cecopi, aunque las de entrada permiten ver el pasillo pero no el interior porque son dependencias cerradas, de trabajo.

El testigo ha señalado que Jorge Suárez validó el tratamiento de las imágenes, que fueron protegidas con copia de seguridad, y por eso pudieron ser aportadas a un procedimiento judicial, uno de los motivos para los que está permitido mantenerlas.