Coordinadora Assamblees Docents exige a la Generalitat "rigor" en la negociación sobre la subida retributiva

Manifestación docente. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora d'Assamblees Docents del País Valencià (CADPV) ha expresado su "preocupación" ante las cuestiones presupuestarias que afectan aspectos centrales de la actual negociación educativa, especialmente la recuperación retributiva del profesorado, la reducción efectiva de ratios y la mejora de las plantillas docentes. En este sentido, han reclamado a la Generalitat que afronte esta fase "del proceso con el rigor y la transparencia que requiere una cuestión tan relevante como la recuperación de derechos laborales".

Según la coordinadora, durante la última mesa de negociación se evidenciaron discrepancias significativas entre las cifras presentadas por la Conselleria de Educación y las aportadas por las organizaciones sindicales respecto al coste real de las medidas planteadas.

"Resulta preocupante que, a la hora de justificar determinadas posiciones, se hayan utilizado cálculos que mezclan partidas presupuestarias anuales con partidas plurianuales, puesto que esto dificulta una valoración rigurosa del impacto económico real de las propuestas", señala la CADPV en un comunicado.

La coordinadora considera que "estas contradicciones adquieren una mayor relevancia si se tiene en cuenta que varios informes económicos conocidos durante las últimas semanas indican que los presupuestos de la Generalitat incorporan cerca de 2.000 millones de euros vinculados a ingresos que todavía no se encuentran disponibles de manera efectiva y que dependen de futuros mecanismos de transferencia, gestión o recaudación procedentes del Estado".

"Si estos escenarios presupuestarios son tenidos en cuenta para elaborar las cuentas públicas, también tienen que formar parte del debate sobre las posibilidades reales de financiar las mejoras que reclama la comunidad educativa", afirman.

Paralelamente, la CADPV destaca que "varias informaciones aparecidas recientemente en medios de comunicación apuntan a la existencia de capacidad presupuestaria suficiente para acercar posiciones en cuestiones fundamentales de la negociación".

"MARGEN PARA AVANZAR DE MANERA SIGNIFICATIVA"

"Las informaciones sugieren que podría existir margen para avanzar de manera significativa en la recuperación salarial, la mejora de las plantillas docentes y una reducción de ratios más ambiciosa que la planteada hasta ahora por la Consellería", indican.

Para la coordinadora, estos tres ámbitos forman parte de un mismo debate y dependen, en gran medida, de una ejecución presupuestaria efectiva y ampliada que permita dar respuesta a las necesidades del sistema educativo público valenciano.

"La cuestión no es únicamente que figura en los presupuestos, sino qué es la voluntad real de ejecutar los recursos disponibles y movilizar de nueces para reforzar la educación pública", afirman.

Por todo esto, la CADPV reclama a la Conselleria que aporte "datos homogéneos, verificables y comparables, aclare las dudas planteadas durante la negociación y afronte esta fase del proceso con el rigor y la transparencia que requiere una cuestión tan relevante como la recuperación de derechos laborales y la mejora del sistema educativo público".