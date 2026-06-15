Coordinadora d'Asamblees Docents convoca próximas reuniones para analizar el escenario y valorar movilizaciones

Varias personas paricipan en la manifestación por la huelga indefinida educativa, a 11 de junio de 2026, en valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora d'Asamblees Docents del País Valencià (CADPV) ha anunciado este lunes la convocatoria de asambleas de centro y de zona durante las próximas semanas con el objetivo de analizar el escenario abierto después de la votación del profesorado sobre la huelga en la enseñanza pública no universitaria y valorar posibles movilizaciones.

Así lo ha indicado la CADPV en un comunicado en el que la organización advierte que, si la Conselleria de Educación "no modifica sustancialmente" su propuesta y no abre "un proceso de negociación que dé respuesta a las reivindicaciones del sector, el curso 2026-2027 podría comenzar en un contexto de conflictividad educativa sin precedentes recientes". "La dignidad de la escuela pública no se negocia ni se vende", avisa la Coordinadora.

La propuesta de acuerdo global presentada por la Conselleria de Eduación recibió este pasado miércoles el rechazo del profesorado valenciano que participó en la consulta: un 87% se opuso al documento de Educación y solo dio el sí al punto de burocracia. Los docentes optaron por suspender temporalmente la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo y continuar con las protestas.

Desde CADPV han indicado, en un comunicado, que con el rechazo masivo a la consulta, el profesorado de la enseñanza pública valenciana ha lanzado un mensaje "contundente" a la Conselleria de Educación.

La votación, en que participaron 30.238 docentes, constituye "una de las consultas más amplias realizadas nunca entre el profesorado valenciano y refleja un desacuerdo generalizado con las principales medidas planteadas por la administración educativa", han señalado.

Para la CADPV, los resultados evidencian "la distancia existente entre las prioridades del profesorado y las propuestas de la Conselleria" y, además, reflejan "una realidad incuestionable: la Conselleria no resuelve la mayor parte de los problemas de la educación pública valenciana y continúa avanzando en una línea de pérdida de derechos laborales, salariales y lingüísticos".

Por ello, la Coordinadora exige "una negociación real que permita revertir los recortes en plantillas, ratios, infraestructuras y otras cuestiones fundamentales para el funcionamiento de los centros".

UN RECHAZO TRANSVERSAL EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS

A su juicio, el análisis de los datos muestra que el desacuerdo es "prácticamente unánime en todos los niveles de la enseñanza pública". Los porcentajes más elevados de rechazo se registran en Secundaria y Bachillerato (89,5%), Enseñanzas Artísticas (89,7%) y Escuelas Oficiales de Idiomas (89,1%).

Según la CADPV, estas cifras reflejan el malestar acumulado en sectores "especialmente afectados" por "la sobrecarga laboral, la carencia de personal y la pérdida continuada de poder adquisitivo". "El profesorado considera que las medidas propuestas no responden a los problemas estructurales que arrastren los centros ni compensan las condiciones laborales deterioradas durante los últimos años", han incidido.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL MANTIENE EL PULSO

La Formación Profesional también expresa un rechazo mayoritario a la propuesta, con un 85,4% de voto contrario. Además, las preguntas específicas dirigidas a este colectivo muestran una oposición "clara" a las medidas previstas para el sector.

La CADPV ha criticado que el acuerdo "no contempló la reincorporación de los cerca de 400 docentes afectados por la Orden 9/25, ni aportó soluciones a cuestiones que consideran clave, como por ejemplo la reducción de ratios en la modalidad semipresencial, la modernización de los talleres o la carga burocrática derivada de la implantación de la FP Dual".

LAS RATIOS CONTINÚAN SIENDO UNA LÍNEA ROJA

Uno de los puntos que concentra más desacuerdo de forma transversal y en todas las etapas educativas y de enseñanza es la propuesta sobre ratios. No obstante, es especialmente remarcable en las etapas de infantil y primaria dado que el 81,1% de los docentes rechaza las medidas planteadas por la Consellería.

Desde la Coordinadora han atribuido este posicionamiento a "la insuficiencia de recursos para atender la diversidad existente en las aulas y a la carencia de personal especializado para garantizar una educación inclusiva de calidad": "No se puede hablar de reducción efectiva de ratios sin abordar a la vez y en conjunto las necesidades de apoyo educativo que tienen los centros", apuntado.

Ante los resultados de la consulta, la CADPV ha anunciado la convocatoria de asambleas de centro y de zona durante las próximas semanas con el objetivo de analizar el escenario abierto desprendido de la votación y valorar posibles movilizaciones.

La organización ha advertido que, si la Conselleria no modifica "sustancialmente" su propuesta y "no abre un proceso de negociación que de respuesta a las reivindicaciones del sector, el curso 2026-2027 podría empezar en un contexto de conflictividad educativa sin precedentes recientes". "La dignidad de la escuela pública no se negocia ni se vende", ha concluido.