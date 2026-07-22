Coordinadora Feminista pide a Gobierno y Generalitat que acaben con la "discriminación de las niñas" en el Misteri d'Elx

Archivo - Vespra del Misteri d'Elx. IMAGEN DE ARCHIVO. - PATRONAT DEL MISTERI D'ELX - Archivo

ALICANTE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Feminista ha remitido escritos al Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad y a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, sendos escritos para poner en conocimiento lo que la asociación considera "una discriminación ante la negativa de participación de las niñas en la Escolanía y en las representaciones del Misteri d'Elx".

Para la coordinadora, "lo ocurrido este año en la Semana Santa en Sagunto, festividad en la que una cofradía ha prohibido la entrada a mujeres, nos hace recordar la discriminación que las mujeres y niñas ilicitanas estamos sufriendo al prohibir su participación en el Misteri d'Elx y en su Escolanía y por ello hemos elevado a los organismos estatales y autonómicos nuestra reclamación", afirma Eva Irles, integrante de la Coordinadora.

Según recalca Irles en un comunicado, "la decisión adoptada por la Junta Rectora del Misteri en el 2025 en votación y que mantiene a día de hoy, es simplemente un acto basado en la discriminación y segregación de género, un hecho que coarta y prohíbe a las niñas el acceso igualitario a la cultura, lo que supone un grave retroceso ya que desde los años 80 se fueron incorporando voces femeninas a la Escolanía y que permanecieron hasta principios de este siglo XXI".

Con estos escritos la Coordinadora Feminista espera que se inste a la Junta Rectora del Misteri d'Elx y a su recién nombrado presidente, José Manuel Sabuco, a "reconsiderar una postura que queda lejos de los valores democráticos y de igualdad que debería garantizar un bien cultural que es de todo el pueblo ilicitano".

Así mismo, el colectivo avanza que solicitará una reunión con el nuevo presidente del organismo gestor.

Para las entidades feministas, "esta negativa merma la participación de las niñas en la cultura y formación musical, dado que muchos niños que participan en la Escolanía, que funciona como cantera musical, inician a su salida de la Escolanía, carreras musicales profesionales".

Es por lo que en el escrito han exigido "la inmediata incorporación de niñas a la Escolanía del Misteri d'Elx y que se abra el camino a la incorporación de las mujeres en aquellos papeles femeninos (como son la Virgen, por ejemplo) en la representación".

"NO ESTAMOS EN EL MEDIEVO"

"No estamos en el Medievo, estamos en el siglo XXI, un siglo que ha de ser de grandes avances para las mujeres en materia de igualdad de oportunidades y que no podemos permitir que Patrimonios de la Humanidad mantengan este tipo flagrante de desigualdad y discriminación para las mujeres ilicitanas en este caso", ha afirmado Marisa Bartolomé, también integrante de la Coordinadora.

"En todo caso, --prosigue-- el riesgo de perder el reconocimiento por la UNESCO estaría en no dar estos pasos para garantizar la igualdad de un bien que es de todo el pueblo como dice la propia ley del Misteri d'Elx y no al contrario, porque se está dejando fuera al 51% de la población que somos las mujeres, una cuestión que es una vulneración de los derechos humanos".