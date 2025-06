Copé (EU-Podem) anuncia que no acudirá a actos institucionales con presencia confirmada de Mazón

ALICANTE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida-Podem (EU-Podem) en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha anunciado que no asistirá a ninguno de los actos institucionales en los que se haya anunciado previamente la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Entre ellos, ha citado los actos programados para este 24 de junio en la mascletà de la Plaza de los Luceros y en la Nit de la Cremà en la Plaza del Ayuntamiento, donde asistirá el jefe del Consell, según ha indicado EU-Podem en un comunicado.

En este sentido, Copé ha aseverado que "el máximo responsable político de las muertes en la tragedia de la dana no puede pasear por esta ciudad como si no hubiera pasado nada". "No se puede rendir honores institucionales a quien sigue sin asumir ninguna responsabilidad por la falta de previsión y por la gestión negligente de una emergencia que se llevó vidas por delante", ha recalcado.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem en Alicante ha rechazado "normalizar o blanquear" el modelo político que, a su juicio, representa Carlos Mazón: "un modelo de gobierno sustentado en pactos con la ultraderecha, que recorta derechos, que niega la emergencia climática y que ha convertido la Generalitat en un instrumento al servicio de los intereses de unos pocos".

El grupo municipal ha denunciado que la fiesta de Fogueres "no puede convertirse en escaparate propagandístico de quienes están demoliendo los servicios públicos, negando la diversidad lingüística y despreciando a quienes más lo necesitan".

"No estaré en actos donde todo está medido para la foto y nada pensado para el bien común. No participaré en espacios institucionales donde se pretenda blanquear un gobierno que actúa contra el pueblo, mientras los que realmente levantan las fiestas quedan relegados a un segundo plano", ha enfatizado.

No obstante, ha agregado que sí participará en las fiestas de Fogueres "desde el respeto y el cariño al pueblo que las hace posibles, apoyando las expresiones festivas populares y comunitarias, pero sin prestarse a una escenografía institucional diseñada para proteger la imagen del poder".