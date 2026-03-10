El Cor de la Generalitat ofrece un concierto para la Sociedad Filarmónica de València en el Palau de la Música

Imagen de archivo del Cor de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cor de la Generalitat ofrece este viernes a las 19.00 horas, un concierto especialmente dirigido a los socios de la Sociedad Filarmónica de València en la sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de València.

Bajo el título de 'Elements', el Cor de la Generalitat, con la dirección de Jordi Blanch, propone un programa a capela que, mediante los textos, melodías o armonías, evocará los cuatro elementos (aire, agua, tierra, fuego), a través de obras de Monteverdi, Palestrina, Guerrero, Schubert, Brahms, Santiago Veros, Eriks E'envalds, Morten Lauridsen y Matilde Salvador, según ha informado la Generalitat.

De esta forma, a través de la música se rememora la teoría del filósofo Empédocles de Agrigento (siglo V a.C.) quien expuso que la naturaleza estaba formada por cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, que debían vivir en armonía perfecta para evitar el caos, en una relación de amor-odio que se equilibra internamente.

El Cor de la Generalitat depende de la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura y cuenta con la dirección del maestro Jordi Blanch Tordera.

Fue creado en 1987 con el nombre de Cor de València y dirigido hasta 2024 por Francesc Perales, su director emérito. Es el corazón titular del Palau de les Arts de València, al tiempo que desarrolla una constante actividad en los principales auditorios españoles. Ha interpretado las grandes obras del repertorio sinfónico coral y los principales títulos del género lírico, y frecuenta el repertorio a capela, con especial atención a los compositores valencianos.