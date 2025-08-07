El corazón social del barrio del Xenillet de Torrent vuelve a latir tras la dana

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia), en colaboración con la empresa municipal Nous Espais Torrent S.A., ha finalizado la rehabilitación del Centro Social Xenillet a través de contratos de emergencia con recursos propios y gracias a la posterior asignación de la subvención estatal de 4,8 millones de euros destinada al municipio dentro del Plan de Respuesta Inmediata y Reconstrucción tras la dana.

El alcalde accidental, José Gozalvo, ha visitado el centro junto al concejal de Servicios Sociales, Arturo García, el Jefe de Servicio Técnico de Edificios Municipales y Brigadas, Vicente Ferrer y Daniel Sancho, técnico de Nous Espais Torrent, S.A.

En Torrent, uno de los puntos más críticos con la dana fue el que provocó el violento desbordamiento del barranco, que afectó gravemente tanto a las zonas aledañas del mismo como a las infraestructuras que lo cruzan --puentes, pasarelas, pasos-- y a los inmuebles situados en sus márgenes, particularmente en la zona sur.

Uno de los edificios más impactados fue el Centro Social del barrio del Xenillet, un espacio fundamental para la atención ciudadana y el desarrollo social adscrito a la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent.

Ubicado entre las calles Virgen de Fátima y Albades, justo en el borde del barranco del Poyo, el centro sufrió una inundación severa en su planta baja, que causó daños materiales irreparables: pérdida total y absoluta de mobiliario, equipamiento, enseres y un deterioro de sus elementos constructivos profundo en la estructura e instalaciones como tabiques, puertas, falsos techos, equipos de climatización y ascensor.

El Ayuntamiento activó de inmediato un plan de emergencia de rehabilitación integral de la planta baja para acometer con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar su reactivación inmediata en condiciones de seguridad y óptimo servicio para usuarios y profesionales en el menor plazo posible.

Las obras de reparación ejecutadas en el Centro Social Xenillet han permitido recuperar la funcionalidad de este espacio municipal fundamental para la atención social del barrio.

Las actuaciones han abarcado trabajos de albañilería, reparación estructural, revestimientos y carpintería interior, iluminación, instalaciones eléctricas y de climatización, cerrajería, fontanería, saneamiento, pintura y limpieza, desescombro y trabajos complementarios, con el objetivo de devolver al edificio sus condiciones óptimas de uso y garantizar la seguridad, el confort y la salubridad para los usuarios y trabajadores.