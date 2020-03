El Ayuntamiento de València aplaza el pago de tributos municipales y suspende tasa de mesas y sillas

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -



El Ayuntamiento de València ha decidido aplazar el pago de los tributos municipales y suspender el cobro de la Tasa de mesas y sillas a raíz de la crisis del coronavirus y del estado de alerta decretado por esta circunstancia, como ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha informado la administración local en un comunicado. Asimismo, ha señalado que se ha acordado devolver la parte correspondiente de la tasa por ocupación de dominio público, con mesas y sillas, a los establecimientos que ya hayan pagado en periodo voluntario.



Ribó ha realizado este anuncio tras la reunión de la Comisión Municipal Permanente de seguimiento de la crisis del coronavirus celebrada esta jornada en el Ayuntamiento, un encuentro en el que se ha hablado del pago de los tributos municipales a partir de la actual crisis sanitaria con el fin de "ayudar a paliar" sus efectos "sobre la economía valenciana".



"Hemos analizado la vinculación del pago de impuestos en este contexto especial y la forma de retrasar la prórroga de los pagos o la posibilidad de mantener, atenuar o, incluso, eliminar determinadas tasas o impuestos", ha explicado el primer edil, que ha insistido en que "las decisiones adoptadas con motivo de las consecuencias sociales y económicas que está provocando la pandemia Covid-19 tienen la finalidad de poder ayudar, en la medida de lo posible, a superar dichas consecuencias".



Asimismo, por lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) , se ha decidido prolongar hasta el 10 de julio su periodo voluntario de pago, al igual que el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, la Tasa de entrada de vehículos, la Tasa por quioscos en la vía pública y la Tasa de cajeros automáticos en vías públicas. Igualmente, el cobro de los recibos domiciliados de todos estos tributos se retrasa del 30 de marzo al 30 de abril. En el caso de tener domiciliado el pago del IBI en tres plazos, el primer plazo se retrasará del 30 de marzo al 30 de abril.



En cuanto al cobro de la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas se suspende temporalmente y a los recibos ya pagados se les aplicará, en su momento, las medidas de ayuda que se acuerde.



El Ayuntamiento de València ha recordado la posibilidad de poder solicitar, sin cargo alguno, el aplazamiento y fraccionamiento del pago de tributos, siempre que su pago se produzca dentro del ejercicio. Este paquete de medidas incluye también la opción ya existente de solicitar una serie de bonificaciones a los impuestos y tasas.



Joan RIbó ha reiterado la voluntad del consistorio de dar con estas medidas "un respiro a la ciudadanía, especialmente, a los autónomos y a las pymes de la ciudad". "La administración municipal responde de forma rápida y ágil a una situación imprevista que nos afecta a todos. Con esta flexibilización de los pagos queremos mostrar el apoyo a los sectores productivos de la ciudad a la espera de las medidas que tome el Gobierno de España", ha aseverado el alcalde.



Por su parte, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha destacado de estas medidas la suspensión del cobro de la Tasa de mesas y sillas. "Mientras que los negocios de hostelería de la ciudad no estén activos no tienen por qué pagar esta tasa. Por esa razón, paralizamos el pago a la espera de estudiar qué medidas tomamos dependiendo de la duración de esta situación excepcional", ha expuesto el edil.



MESAS DE CONTRATACIÓN



Ribó ha comentado también que este lunes se han analizado, asimismo, los efectos derivados de la suspensión de las mesas de contratación en el Ayuntamiento como consecuencia de la suspensión de todos los plazos administrativos. Así, ha explicado que "en todo aquello relacionado con las adjudicaciones, se va a intentar continuar desarrollándolos en la medida que sea posible para no perjudicar la marcha de la economía local".



En este sentido, el primer edil ha recordado que a partir de este lunes, y como consecuencia también de la crisis del coronavirus, ya se puede empezar a cobrar el 25 por ciento de las ayudas a las comisiones falleras para afrontar el coste de sus monumentos como se acordó el pasado viernes.



Joan Ribó ha añadido que se está trabajando "con toda celeridad" para hacer frente también al 50 por ciento que falta --del 75 por ciento restante de cada monumento, que tradicionalmente corría a cargo de las comisiones y que en esta ocasión será financiado por el Ayuntamiento--, como también se decidió el pasado viernes. De esta manera, el consistorio asume el 62,5 por ciento del coste total de los monumentos para que las comisiones falleras cumplan con sus compromisos. El alcalde ha señalado que se está trabajando "con toda celebridad" para que los aspectos administrativos de la iniciativa estén concluidos antes de acabar el mes de marzo.