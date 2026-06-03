El Corpus de València celebra con cuatro días de actos siete siglos de historia, fe, tradición y patrimonio cultural

Archivo - Imagen de archivo de la celebración de la fiesta del Corpus Christi en València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La festividad del Corpus Christi de València celebrará esta semana, con cuatro días de actos, su 700 aniversario para poner "en valor siete siglos de historia, fe, tradición y patrimonio cultural", según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

Así, ha detallado que la ciudad vivirá del 4 al 7 de junio los principales actos del Corpus Christi, "la Festa Grossa" de València, una de las festividades "más antiguas, singulares y representativas de la ciudad". El consistorio ha destacado "el pregón; la entrega de 'pomells', que finalizará con una novedosa entrada de bandas de música; el desfile de las Rocas, la 'Cavalcada del Convit' y la Procesión General".

Un año más, las calles del centro histórico volverán a convertirse en el escenario" de una tradición "conserva elementos

patrimoniales únicos como las Rocas, la 'Cavalcada del Convit', las danzas tradicionales, 'els gegants i cabuts', los personajes bíblicos y la solemne Procesión General", ha añadido la administración local.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que esta conmemoración "permite tomar conciencia de la dimensión histórica de una celebración que ha acompañado a València durante generaciones y que sigue ocupando un lugar propio dentro de la identidad de la ciudad".

"El Corpus no ha llegado hasta nuestros días por casualidad. Ha llegado porque durante siglos ha habido quienes han entendido que conservar esta celebración era también conservar una parte esencial de la historia de València", ha señalado.

Los actos centrales de esta conmemoración comenzarán el próximo jueves, 4 de junio, con la Misa Solemne y el Pregón del Corpus, que este año pronunciará el Arzobispo de València, Enrique Benavent.

El viernes, 5 de junio, tendrá lugar "una de las principales novedades de esta edición", ha resaltado el consistorio, que ha indicado que "la tradicional entrega de 'pomells' culminará, por primera vez, con una entrada de diez bandas de música impulsada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones en colaboración con COSOMUVAL (Coordinadora de Societats Musicals de València)".

Este desfile concluirá en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad con la interpretación conjunta de varias piezas musicales y de los himnos oficiales.

Durante este días, se desarrollarán también el traslado de las Rocas y del bestiario, la instalación de monumentos florales conmemorativos del 700 aniversario y la 'Nit d'Albades'.

El sábado, 6 de junio, tendrá lugar la tradicional 'Penjà de Poals', las representaciones vinculadas al Corpus, los conciertos extraordinarios de música tradicional valenciana y de la Banda Sinfónica Municipal de València, además de la 'Nit de Festa'.

El domingo, 7 de junio, será el día grande de la celebración del Corpus con la Misa Pontifical en la Catedral, la 'Cavalcada del Convit', los tradicionales toques de campanas que acompañan la festividad, el recorrido de las Rocas, las danzas del Corpus y la solemne Procesión General. Esta última es el "eje central de la celebración desde hace siglos" y en ella "procesiona la custodia más grande del mundo", ha precisado el consistorio.

"NO TIENE EQUIVALENTE"

La Delegación de Fiestas y Tradiciones del consistorio de la capital valenciana ha subrayado "el carácter singular" del Corpus en esta ciudad, "considerado una de las manifestaciones patrimoniales más completas de España por la riqueza y diversidad de sus elementos tradicionales".

Las Rocas o carros triunfales, la 'Moma i els Momos', el 'Capellà de les Roques', 'els Infantets', 'els Gegants i Cabuts', los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, la música tradicional y el conjunto ceremonial del Corpus "conforman un patrimonio que no tiene equivalente en otras celebraciones nacionales ni a nivel internacional", ha remarcado.

"Pocas ciudades pueden mostrar una celebración que conserve, después de siete siglos, un patrimonio tan amplio, tan reconocible, tan singular y tan estrechamente vinculado a su propia historia. El Corpus forma parte de aquello que hace diferente a València", ha afirmado Gil.

PATRIMONIO INMATERIAL

Desde el Ayuntamiento han recordado que coincidiendo con este 700 aniversario, esta institución municipal ha "reafirmado su compromiso con todas aquellas actuaciones institucionales, patrimoniales y administrativas destinadas a fortalecer la celebración y garantizar su preservación para las futuras generaciones".

En este contexto, ha expuesto, "la Delegación de Fiestas y Tradiciones ya ha iniciado la tramitación para que el Corpus Christi de València obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, dando continuidad al reconocimiento autonómico concedido en 2019".

Asimismo, ha destacado que se trabaja "junto a las administraciones y entidades competentes para impulsar las iniciativas necesarias que permitan avanzar hacia el reconocimiento del Corpus Christi de València como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco".

"Ambos procedimientos forman parte de una misma estrategia orientada a reforzar la protección, difusión y proyección de una celebración que constituye uno de los principales referentes históricos y patrimoniales de la ciudad", ha asegurado la administración local.

"Defender el Corpus no consiste únicamente en organizar una fiesta. Significa proteger un legado que ha llegado hasta este momento después de siete siglos de historia y asumir la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones posibles", ha aseverado Mónica Gil.