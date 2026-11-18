Carretera A-23 en sentido Teruel a la altura de Gilet (Valencia) - DGT

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-23 se encuentra cortada a la circulación a la altura de Gilet (Valencia) en sentido Teruel por el incendio de un camión, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El tráfico se ha desviado por la N-234 y ha ocasionado al menos un kilómetro de retención. El incidente se localiza en el punto kilométrico 3,8, han detallado las mismas fuentes.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para sofocar el fuego. Desde el cuerpo han precisado que el aviso se ha recibido a las 08.04 horas por incendio en un camión, del que se ha separado la cabeza tractora del remolque.