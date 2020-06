Cortés lamenta la dimisión del Consejo Asesor y critica las "actitudes impositivas" en el proyecto del IVAM

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), José Miguel G. Cortés, ha lamentado la dimisión en bloque del Consejo Asesor de la institución, conocida este lunes, y ha criticado las "actitudes impositivas" y las "decisiones unilaterales" que "crean problemas en instituciones que no los tenían y que funcionan satisfactoriamente". "El proyecto del IVAM no es un proyecto particular", subraya.

Así lo ha indicado Cortés en un comunicado después de conocerse la decisión del Comité Asesor de presentar su dimisión en bloque por las "decisiones políticas unilaterales", en referencia a que la Conselleria de Cultura no prorrogará en el cargo al director, cuyo puesto saldrá a concurso para resolverse el próximo mes de septiembre, cuando acaba el contrato, y tras descartarse prorrogarlo por dos años más.

"Lamento profundamente la dimisión de los reconocidos profesionales que conforman el Comité Asesor del IVAM y que tanto han ayudado a su consolidación como un museo de referencia nacional e internacional. Siempre he creído en que hay que sumar el máximo de esfuerzos para llevar adelante el programa de nuestro gran museo nacional, sin restar ni dejar a nadie atrás. Más, si cabe, en un momento de grave crisis e incertidumbre como el actual", indica Cortés en el comunicado.

El director del IVAM hace hincapié en que defender el Código de Buenas Prácticas --"que la Conselleria de Cultura ha firmado", recalca-- significa "posibilitar el intercambio de opiniones con todas las personas implicadas; contar con los profesionales del mundo del arte; hacer partícipe al Comité Asesor y al Consejo Rector del IVAM de las decisiones a tomar; valorar exclusivamente las razones profesionales y no dejarse llevar por cuestiones políticas o personales".

En este sentido, señala que, cuando en vez de esto, "se toman decisiones unilaterales, se crean problemas en instituciones que no los tenían y que funcionan satisfactoriamente" y se ha mostrado "convencido" de que el Instituto "se hubiera ahorrado todo este doloroso proceso si se hubiese evitado caer en actitudes impositivas y se hubiese contado con todos los sectores, ya que el proyecto del IVAM no es un proyecto particular".

Así, ha resaltado que en la tarea de reconstrucción del IVAM "no sobra nadie y mucho menos, profesionales tan cualificados como los integrantes del Comité Asesor", a quienes agradece públicamente "su coherencia ética al no querer ser partícipes de comportamientos impositivos y mostrarles mi más sincero agradecimiento por todos sus desinteresados esfuerzos y desvelos por el IVAM".