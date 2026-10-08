El corto 'Ultra todo' tendrá su estreno mundial en el festival de Sitges

'ULTRA TODO', La Comedia Ácida De Sello Valenciano, Tendrá Su Estreno Mundial En El Festival De Sitges - OFICINA PRENSA ULTRA TODO

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Ultra Todo', el cortometraje escrito y dirigido por Marina Maesso y Casandra Macías Gago, tendrá su premiere mundial en la 59ª edición de Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña dentro de la Sección Oficial Fantàstic Competició - Curts.

Las directoras y guionistas Marina Maesso y Casandra Macías Gago firman juntas esta historia sobre la confusión moral, la mirada, el deseo y el miedo a equivocarse.

Protagonizada por Carlos Gorbe y Luis Maesso, es una producción de la valenciana Alejandra Mora para AmoraFilms junto a Belén Sánchez de Peculiar Films, que cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, Movistar+ y À Punt Mèdia, según ha explicado la productora en un comunicado.

Rubio y Moreno son dos amigos que se han pasado el día en la piscina fumando marihuana. Una piscina apacible también es un lugar lleno de cuerpos semidesnudos y, aunque intentan no cagarla, las cosas se complican. Ambos tendrán que lidiar con situaciones incómodas e inesperadas. Extremas.

"'Ultra Todo' nace de nuestra mirada compartida de la realidad desde el humor, incluso --y sobre todo-- cuando es incómoda, humillante o dolorosa. Así la hemos sentido siempre. Pero, sobre todo, se pregunta desde dónde nos miran los hombres y si esa mirada ha cambiado de alguna forma", explican sus directoras.

Así, con esta comedia, pretenden "señalar un sistema patriarcal que genera confusión, miedo y violencia", sintetizan sus directoras y guionistas. Una comedia ácida y desconcertante sobre la confusión moral, la mirada, el deseo y el miedo a equivocarse que, como heredera del cine absurdo, utiliza el humor como herramienta política y emocional.

Desde AmoraFilms, Alejandra Mora ha destacado "el riesgo y la valentía por parte de Sitges a la hora de seleccionar un proyecto de estas características: una ópera prima de dos mujeres al frente de una comedia absurda desde la que se aborda la confusión en torno al feminismo en toda su complejidad".

Rodado en Canet d'en Berenguer (Valencia), el cortometraje está protagonizado por Carlos Gorbe y Luis Maesso. Completan el reparto los intérpretes valencianos María Caballero, Sergio Villanueva, Irene García Fajardo y Héctor Jenz. El equipo técnico incluye también a profesionales valencianas como Raquel Porter (vestuario), Lucía de Lope (dirección de arte), Cristina Pérez (responsable del casting) o Marina Alcantud (banda sonora).