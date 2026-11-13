La Costa Blanca acoge el 'pretour' oficial de IBTM World

Archivo - Imagen de archivo de Benidorm (Alicante) - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha destacado este viernes que la Costa Blanca "se posicionará" este sábado "como epicentro internacional del turismo MICE con la celebración del 'pretour' oficial de IBTM World", que organiza este año la cadena hotelera Meliá en la provincia.

Esta acción comercial "de primer nivel" prevé reunir a un grupo de compradores y organizadores de eventos "de gran poder de decisión internacional", o 'hosted buyers', para ofrecerles la oportunidad de comprobar 'in situ' la "calidad" de infraestructuras.

También "la profesionalidad de los receptivos locales", o DMC, y "el valor de la oferta complementaria alicantina antes de la cita anual de esta feria de referencia del sector", según ha subrayado la Diputación en un comunicado.

En palabras del director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, "el turismo MICE constituye un segmento estratégico no masivo y altamente rentable, donde la toma de decisiones se fundamenta en la solvencia técnica, la conectividad, la seguridad y la singularidad de los espacios".

Por ello, ha asegurado que, frente a la promoción tradicional en catálogos o pantallas, "este 'pretour' permite a los planificadores internacionales vivir en primera persona el clima mediterráneo, la planta hotelera de vanguardia y la versatilidad de la Costa Blanca para acoger eventos corporativos de alto nivel".

Asimismo, ha continuado Mancebo, el turismo de congresos e incentivos actúa como un "catalizador decisivo para la desestacionalización, atrayendo un perfil de visitante de elevado poder adquisitivo fuera de los meses centrales de verano".

Con el municipio de Benidorm como sede de la conferencia y el alojamiento principal, el Patronato Costa Blanca organizará, fuera del programa estricto de reuniones, un 'fam trip' para 60 participantes.

La actividad se trasladará al enclave histórico de Guadalest, en la comarca de la Marina Baixa, donde los congresistas conocerán el espacio para eventos Els Masos, su entorno natural y la gastronomía autóctona.

"Con este despliegue organizativo e institucional, la Costa Blanca afianza su marca como un destino idóneo, competitivo y preparado para albergar los más exigentes encuentros corporativos e incentivos internacionales", ha concluido el responsable turístico.