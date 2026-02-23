La Costa Blanca difunde en Polonia su oferta turística para aumentar "oportunidades" de negocio

Archivo - Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de Alicante participa este martes en la ciudad polaca de Katowice en el 'workshop' titulado 'Viva Comunitat Valenciana', organizado por Turisme Comunitat Valenciana en colaboración con el turoperador Nekera, con el fin de generar "nuevas oportunidades de colaboración comercial".

El evento se desarrollará en formato B2B para facilitar "el contacto directo entre agentes de viajes polacos y marcas turísticas líderes de la Comunitat", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La participación de Costa Blanca permitirá presentar de forma directa la oferta turística de la provincia y reforzar su posicionamiento en Polonia, en un contexto de "mejora de la conectividad aérea" y "un creciente interés del mercado polaco por el destino". A esta primera edición del evento asistirán también otras marcas de la región como Visit Benidorm o Visit Elche.

La conectividad entre Polonia y la Comunitat, de acuerdo con la administración provincial, alcanza niveles "récord" con "más de 75 vuelos semanales en verano y más de 70 en invierno", lo que consolida al destino como "una de las regiones españolas mejor comunicadas durante todo el año", según ha resaltado.

Esta red "sólida y estable" busca reforzar el potencial de la Comunitat como "destino mediterráneo activo los doce meses del año, perfectamente accesible para el mercado polaco", han señalado desde la Diputación.

En 2025, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un tráfico total de 19.950.394 pasajeros. De este volumen, el mercado polaco representó aproximadamente el 5,1 por ciento del total, con 1.023.583 viajeros, por lo que se estableció como el quinto mercado internacional en importancia por volumen de tráfico en la terminal alicantina.

Este comportamiento refleja "una tendencia al alza de la conectividad y del flujo turístico entre Polonia y la Costa Blanca", sustentada por las 13 rutas directas operativas desde diez aeropuertos polacos, según la Diputación.