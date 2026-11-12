La Costa Blanca difunde las propuestas del interior de Alicante en la Feria Intur de Valladolid

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ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca asiste desde este jueves y hasta el próximo 15 de noviembre a la Feria Intur de Valladolid, donde cuenta, por segundo año consecutivo, con un estand propio, con el fin de difundir las propuestas turísticas del interior de Alicante.

El certamen, que cumple su vigesimanovena edición, es "el encuentro líder de turismo de interior, tanto por las cifras de participación como por las valoraciones cualitativas trasladadas por los expositores", ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El organismo turístico de la institución provincial acude con un espacio propio de 28 metros cuadrados en el que da cabida a los municipios de Biar, Callosa d'en Sarrià, El Campello, Santa Pola y Villena.

Intur cuenta este año con la participación de 125 expositores de más de un millar de destinos repartidos en una superficie de 11.000 metros cuadrados. "Este certamen continúa su consolidación como un evento clave en el panorama del turismo de interior", ha apuntado la Diputación.

En esta línea, ha agregado que "el crecimiento de este segmento turístico y la incorporación de diversos destinos suponen una oportunidad para descubrir nuevas opciones que aúnan tradición naturaleza y cultura".

Al ser "una feria especializada y enfocada mayoritariamente a la promoción del turismo de interior", Costa Blanca pondrá el foco en productos como la Ruta del Vino o la Gran Ruta de Interior, "que permite conocer los contrastes paisajísticos, ambientales y culturales de la provincia de Alicante", según la Diputación.

También difundirá el turismo industrial, que, bajo el lema 'Made in Costa Blanca', ofrece al visitante "nuevas experiencias mediante la visita a fábricas y centros de trabajo, la degustación de alimentos o la participación en el proceso de elaboración de algunos de los productos más representativos del tejido empresarial de la provincia".