Costa Blanca difunde las rutas aéreas y la conectividad internacional de Alicante en la feria Routes Europe

Participación en Routes Europe - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha participado en la feria de conectividad aérea Routes Europe 2026, que se celebra en la ciudad italiana de Rímini, para difundir "el desarrollo de nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de la conectividad internacional".

El director del organismo turístico provincial, José Mancebo, ha señalado que la participación en este certamen responde a "la estrategia de refuerzo de la conectividad aérea del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández", un elemento "clave" para "el posicionamiento del destino en los principales mercados emisores".

Además, ha subrayado que la estrategia de conectividad de la Costa Blanca se fundamenta en "una colaboración constante con los principales agentes del sector", con la terminal alicantina, AENA y las compañías aéreas, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En este sentido, Mancebo ha apuntado que esta coordinación se traduce en reuniones periódicas de seguimiento de rutas para facilitar la puesta en marcha de "acciones conjuntas orientadas a la captación y consolidación de nuevas conexiones".

Asimismo, ha sostenido que la finalidad del Patronato Costa Blanca con su estrategia de conectividad "no es tanto el aumento de pasajeros, sino la apertura de nuevos destinos para la diversificación de los mercados, así como la reducción de la estacionalidad, con vuelos que operen especialmente en temporada baja".

Finalmente, ha dicho que el certamen Routes Europe es un evento "clave" dentro del calendario promocional del Patronato Provincial de Turismo y ha asegurado que el balance de la participación de Costa Blanca ha sido "satisfactorio". "Nos volvemos con muchas acciones previstas, con nuevas rutas ya en marcha y con el propósito de seguir trabajando en el largo radio", ha concluido.

CERTAMEN

En este contexto, Costa Blanca participa de forma continuada en este foro desde el año 2015, con presencia en distintas sedes europeas como Aberdeen, Cracovia, Belfast, Bilbao, Hannover, Milán, Lódz, Aarhus y Sevilla, lo que muestra "el interés y productividad del organismo con este espacio profesional".

El certamen se articula en torno a tres ejes principales: una agenda de reuniones cerradas entre destinos turísticos y aerolíneas, que permite negociar la apertura de nuevas rutas; una zona expositiva en la que participan aeropuertos y organismos de promoción turística, y un programa de conferencias especializadas en la evolución del sector aéreo.

El Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández culminó 2025 con cerca de 20 millones de pasajeros y registró "un nuevo récord histórico" para afianzarse como "el quinto aeropuerto de España por volumen de tráfico".

Este crecimiento se ha visto acompañado por "elevados niveles de ocupación también en temporada baja" y por "la incorporación de nuevos mercados a su red de rutas".

Así, el Patronato de Turismo Costa Blanca ha llevado a cabo una agenda de reuniones profesionales durante el evento, con encuentros con aerolíneas "clave" del panorama europeo e internacional en mercados consolidados, emergentes y de Europa del Este y en el mercado norteamericano y de largo radio.

También se han explorado alianzas con aerolíneas regulares para un segmento "de alto valor", como SAS Scandinavian Airlines, Luxair, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines, Norwegian.

En este sentido, Mancebo ha afirmado que estos contactos refuerzan la estrategia del destino orientada a "consolidar y ampliar la conectividad aérea con mercados prioritarios" para fortalecer "su posicionamiento en Europa" y explorar "nuevas oportunidades de crecimiento en rutas y capacidad aérea".

TEMPORADA DE VERANO 2026

Por otra parte, para la temporada de verano 2026, la terminal alicantina contará con una capacidad superior a los 16 millones de asientos, distribuidos en más de 88.000 vuelos programados.

Estas cifras suponen un incremento aproximado del nueve por ciento respecto a la temporada de verano anterior, lo que muestra una "tendencia de crecimiento sostenido del aeropuerto".

En junio se sumarán nuevas rutas operadas por FlyOne, desde Ereván (Armenia); Pegasus Airlines, desde Estambul (Turquía), y Air Serbia, desde Belgrado (Serbia), con el fin de "reforzar la conectividad con Europa del Este y Oriente Medio".

Posteriormente, en julio, Wizz Air iniciará una nueva ruta desde Venecia Marco Polo, conexión que también será operada por Ryanair a partir del mes de septiembre.