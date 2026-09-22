La Costa Blanca difunde en el sur de Italia su oferta turística y explora oportunidades de colaboración - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha participado en una cita promocional dirigida al mercado italiano para difundir la oferta de la provincia de Alicante y explorar "oportunidades de colaboración" tras la reapertura de la conexión aérea con Nápoles.

Este evento, organizado por Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Roma, la Cámara de Comercio de España en Italia y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, se desarrolló este lunes por la tarde en Nápoles (Italia).

Según ha destacado en un comunicado el director del Patronato de Turismo, José Mancebo, esta acción "ofrece la oportunidad de presentar y comercializar" la oferta turística alicantina "ante operadores turísticos y medios de comunicación italianos, especialmente tras la reapertura de la conexión aérea Nápoles-Alicante, operada por la aerolínea Easyjet".

Mancebo ha abundado en que esta compañía aérea tiene base en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, por lo que esta propuesta, a su juicio, "representa una valiosa oportunidad para expandir" el "área de influencia" y "atraer a un mayor número de turistas procedentes del centro-sur de Italia".

La agenda profesional de esta acción ha contemplado encuentros con empresas del sector turístico de Nápoles y su entorno, entre las que figuran agencias de viaje minoristas, empresas de turismo receptivo y operadores especializados en la organización y comercialización de viajes.

Según la Diputación de Alicante, "estos encuentros permiten presentar las posibilidades de la Costa Blanca como destino para viajes individuales y de grupo, así como explorar oportunidades de colaboración con profesionales que buscan nuevos productos y experiencias para sus clientes".

MERCADO ITALIANO

La institución provincial ha apuntado que los últimos informes sobre el mercado italiano revelan que el gasto turístico emisor italiano continúa creciendo y que en España aumentó un 12 por ciento entre marzo de 2025 y febrero de 2026 respecto al mismo periodo anterior.

Para la Costa Blanca, ha continuado, "este escenario refuerza el interés estratégico" de Italia como mercado emisor, "especialmente por la combinación de crecimiento, conectividad aérea, capacidad de gasto, interés por el producto vacacional y creciente demanda de experiencias vinculadas a la costa, la cultura, la gastronomía, las ciudades y la naturaleza", ha relatado el responsable del Patronato Provincial de Turismo.

Según los últimos datos de Turisme Comunitat Valenciana, recogidos por la Diputación, "701.316 turistas italianos visitaron la Comunitat Valenciana durante 2025, lo que supone un incremento del 17,8% respecto a 2024". Con esta cifra, Italia se sitúa "como el sexto mercado extranjero de la Comunitat", con una cuota del 5,6% del total de turistas internacionales.

Finalmente, Mancebo ha asegurado que las comunicaciones aéreas de la terminal alicantina con Italia "favorecen el incremento de turistas" procedentes de este país, y que para la temporada de invierno de 2026-2027 "habrá conexiones con Milán, Roma, Nápoles, Venecia y Catania que ofrecerán más de 220.000 asientos en los 1.000 vuelos previstos".