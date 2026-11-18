Participación del Patronato de Turismo Costa Blanca en la IBTM World en Barcelona - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa en la feria internacional del sector MICE IBTM World que se celebra en Barcelona hasta este jueves. Esta acción, aprobada por el Consejo Rector del organismo autónomo de la Diputación de Alicante, destaca el "compromiso estratégico" con la promoción del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos como "pilar fundamental" para la economía provincial. Además, ha destacado su "potencial" en este ámbito.

Según el director del Patronato, José Mancebo, "la promoción del turismo MICE es clave" en la hoja de ruta de la entidad, "ya que impulsa la desestacionalización del sector turístico y fomenta la economía local".

"El objetivo principal de nuestra participación en esta feria es estimular la afluencia de visitantes profesionales, incrementar la ocupación hotelera en temporadas media y baja, y aumentar el gasto turístico, dado que los viajeros de negocio poseen un mayor poder adquisitivo", ha apostillado.

De acuerdo con el último Informe sobre la Evolución de la Industria MICE en España elaborado por el Spain Convention Bureau (SCB) y Braintrust, publicado en 2026 con datos del cierre de 2025 y recogido por la Diputación de Alicante en un comunicado, "el gasto medio diario de un viajero MICE en España alcanza los 388,5 euros, casi tres veces superior al del turista de ocio".

Asimismo, este segmento genera un volumen de negocio global de 14.830 millones de euros en el país (+3,7 por ciento interanual), tras registrar 10,67 millones de viajeros profesionales, ha detallado la institución provincial.

Mancebo ha apostillado que la provincia de Alicante "se consolida como un destino MICE atractivo, gracias a la combinación de modernas instalaciones, una ubicación estratégica y su gran atractivo turístico".

Del mismo modo, ha concretado que el turismo de reuniones "no es solo una fuente de ingresos significativa, sino un motor de crecimiento que permite mantener la actividad turística más allá de los meses de verano".

Finalmente, ha resaltado que la asistencia al IBTM World "es crucial para establecer nuevos contactos, reforzar la confianza de los organizadores internacionales y destacar las ventajas competitivas que hacen de la Costa Blanca el lugar idóneo para cualquier evento profesional".

IBTM WORLD

Desde la Diputación de Alicante han añadido que IBTM World congrega anualmente en Fira Barcelona a organizadores de congresos, viajes de empresa y eventos corporativos de todo el mundo. La participación de la Costa Blanca, que ha sido parte de su calendario ferial durante más de una década, se centra en establecer y mantener contactos con agencias y empresas especializadas en la organización de congresos, eventos y viajes de incentivo; comunicar el compromiso continuo de la Costa Blanca con este segmento turístico; destacar las ventajas competitivas del destino, así como acompañar y apoyar al sector hotelero y de servicios local.

La delegación de la Costa Blanca cuenta con un espacio de cuatro mesas de trabajo y tres agendas de citas, con la previsión de atender más de 150 reuniones con potenciales clientes a lo largo de las diferentes jornadas previstas.

De la mano de Turisme Comunitat Valenciana, integran la delegación alicantina diversas empresas del sector que incluyen las cadenas hoteleras Estimar, Hotel Montepiedra de Dynastic Resorts y AR Hoteles, así como el Destination Management Companies (DMC) Costa Experiences y El Chato Eventos.