La Costa Blanca muestra la oferta global de golf de Alicante en el Soudal Open de Bélgica - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo, en una acción conjunta y coordinada con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, ha trasladado su oferta global de golf hasta el Rinkven International Golf Club, en Amberes (Bélgica), con motivo de la celebración del Soudal Open, una de las citas "más destacadas" del calendario del circuito europeo DP World Tour que se disputa la próxima semana.

La delegación alicantina ha contado con un espacio promocional propio dentro del 'village' del torneo, un área "estratégica" que congrega a aficionados, turoperadores especializados y profesionales del sector procedentes de Bélgica, Países Bajos y el norte de Francia.

El objetivo de esta acción es "la captación de un perfil de viajero de alto poder adquisitivo que busca combinar el deporte con experiencias culturales, gastronómicas y de relax fuera de la temporada alta", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha señalado que uno de los "grandes argumentos competitivos" que se han puesto en valor durante el torneo es "la excelente conectividad aérea directa que une la provincia de Alicante con Bélgica".

Con estas conexiones, ha continuado, los viajeros centroeuropeos pueden plantearse tanto "estancias prolongadas" como "escapadas de fin de semana" en los campos de juego de la Costa Blanca en "apenas unas horas de vuelo".

Esta "agilidad" en el transporte, sumada a "una estabilidad climática que supera los 300 días de sol al año y temperaturas muy suaves durante el otoño y el invierno", posiciona a la provincia como "un paraíso invernal idóneo para los clubes y aficionados al golf de Bélgica", de acuerdo con el responsable turístico.

Asimismo, Mancebo ha apuntado que la participación junto a la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca subraya el "compromiso" del ente turístico por "trabajar en sintonía con el sector privado", con la unión de "esfuerzos" para promocionar "una infraestructura específica de primer nivel".

Además, ha manifestado que la provincia "no solo destaca por el diseño y mantenimiento de sus campos, sino por una oferta alojativa adaptada a las máximas exigencias, con alrededor de 40 establecimientos de cinco estrellas, hoteles 'boutique' y una reputada gastronomía de kilómetro cero".

"DESESTACIONALIZACIÓN"

De acuerdo con la Diputación, el turismo de golf se consolida como "uno de los pilares económicos más estables para el territorio", ya que los practicantes de este deporte generan "un impacto económico muy elevado y transversal" y dinamizan sectores que van desde "la restauración de alta gama" hasta "el comercio local y el transporte", lo que contribuye a "la desestacionalización turística de la provincia".