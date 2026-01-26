La Costa Blanca participa en Madrid Fusión para difundir los productos y la gastronomía de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de cocineros que preparan un arroz - MERCADO GASTRONÓMICO Y CULTURAL ELS MAGAZINOS

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca participa desde este lunes y hasta el próximo 28 de enero en Madrid Fusión Alimentos de España para difundir los productos y la gastronomía de la provincia de Alicante.

Este encuentro culinario se desarrolla en Ifema, escenario que reunirá a los restauradores nacionales e internacionales "más prestigiosos del mundo" y donde se debatirán temas relacionados con la gastronomía y se expondrán "los mejores productos alimenticios de múltiples territorios", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El organismo autónomo de la institución provincial asiste a Madrid Fusión con dos mostradores dentro del estand de L'Exquisit Mediterri para mostrar "la riqueza gastronómica y los productos autóctonos de la provincia". En este espacio, la Costa Blanca difundirá información sobre el sector y realizará diversos 'showcookings' donde cocineros y productores de la provincia ejecutarán sus elaboraciones.

En esta edición, acuden con exposición de producto los ayuntamientos de Relleu, con AOVE Señoríos de Relleu; de Pilar de la Horadada, con Á Pulpo; de Novelda, con las especias de Verdú Cantó Saffron Spain; de Altea, con Cervezas Althaia; de La Vila Joiosa, con Chocolates Marcos Tonda, y de Calp.

Respecto a las demostraciones culinarias, participarán los consistorios de Altea, con el restaurante El Cantó del Palasiet; de Relleu, con una cata de vino; de Sant Vicent del Raspeig y Calp; de Santa Pola, con Marufina, de Aspe, con Restaurante Alfonso Mira y los panetones de Raúl Asencio, y de Elche, con La Teulada, ganadora de la tortilla de patatas 2024. También la Ruta del Vino de Alicante.

'EL CLIENTE TOMA EL MANDO'

El lema de este año, 'El cliente toma el mando', tiene como propósito "reflejar una nueva realidad gastronómica en la que el comensal no es solo un sujeto pasivo, sino alguien con criterio, información y toma de decisión".

Se trata de la edición "más internacional de todas, con más cocineros extranjeros que nacionales en el escenario principal". El mensaje de 2026 es "la escucha al producto, al cliente, a las raíces, a la autenticidad, a la libertad creativa y a las experiencias con identidad propia", ha concluido la Diputación de Alicante.