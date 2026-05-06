La Costa Blanca presenta su oferta en Bratislava para incrementar la llegada de turistas eslovacos a Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo ha participado en la presentación del destino Costa Blanca en Bratislava (Eslovaquia), un evento que se celebró este martes por la noche y que se enmarca en el Plan de Actuación del organismo autónomo de la Diputación de Alicante, a través de la colaboración con la Oficina Española de Turismo de Viena. El objetivo es "reforzar" la "visibilidad y posicionamiento" del destino en el mercado eslovaco, "que cuenta con un amplio potencial de crecimiento para la Costa Blanca".

Según José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo y encargado de llevar a cabo la exposición de la oferta de los municipios alicantinos, "a través de este tipo de presentaciones dirigidas a profesionales del sector turístico y prescriptores del mercado" se pretende "dar a conocer la amplia y diversa oferta turística de la provincia, consolidando el interés" por el enclave y "favoreciendo la generación de nuevas oportunidades de comercialización".

En un comunicado, la Diputación de Alicante ha subrayado que esta iniciativa "forma parte de la estrategia de diversificación de mercados del ente turístico provincial, que muestra especial atención a la zona de Europa Central y del Este".

En este contexto, Mancebo ha explicado que durante 2026 "se ha producido un refuerzo significativo de la conectividad aérea con Eslovaquia". "La aerolínea Wizzair ha comenzado a operar una nueva ruta entre Bratislava y Alicante con tres frecuencias semanales, que se suma a la ya existente de Ryanair, con cuatro frecuencias a la semana", ha apostillado la institución provincial.

En relación con este mercado, durante el año 2025, según datos de posicionamiento móvil, visitaron la Costa Blanca 10.516 turistas procedentes de la República Eslovaca, lo que supuso un aumento del 40 por ciento respecto al año anterior.

La provincia de Alicante es la cuarta de España en recibir al turista eslovaco, después de Baleares, Barcelona y Málaga. La previsión es "que esta cifra se duplique gracias a la nueva conexión de la aerolínea Wizzair", según la Diputación.

La presentación, organizada por la Oficina Española de Turismo en Viena y la Embajada de España en Bratislava, ha contado con la colaboración de Wizzair, Turisme Dénia y el Patronato Costa Blanca de la institución provincial.

El evento se celebró en la Residencia de la Embajada de España en Bratislava y reunió a 60 asistentes entre turoperadores, prensa y medios de comunicación de Eslovaquia y Austria. Costa Blanca, Benidorm y Dénia divulgaron sus propuestas, tras lo cual se organizó una cena 'networking', que incluía un 'showcooking' centrado en la gastronomía de Dénia, reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco. El chef encargado de los preparativos fue propuesto por Turisme Dénia con el objetivo de "poner en valor de la cocina como elemento diferencial del destino".

REUNIONES

Además de la presentación del destino, se han organizado reuniones con asociaciones profesionales del sector turístico eslovaco, tanto del ámbito de la turoperación como de la hostelería, para "identificar oportunidades de colaboración, conocer las tendencias del mercado y reforzar los vínculos con los principales agentes turísticos del país".

La delegación de la Costa Blanca ha estado integrada por representantes institucionales y del sector turístico como Visit Benidorm, las asociaciones hoteleras APHA, Hosbec y Aehtma, así como Turisme Dénia.