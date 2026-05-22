Costas acaba la recuperación ambiental de Playa Paraíso en La Vila Joiosa (Alicante)

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda (c), visita los trabajos de recuperación ambiental de Playa Paraíso en La Vila Joiosa - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar ha finalizado los trabajos de recuperación ambiental de un tramo del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) situado en Playa Paraíso, en el término municipal de La Vila Joiosa (Alicante), informa la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

La actuación, impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha contado con una inversión de 550.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto ha permitido renaturalizar una "amplia superficie degradada" incluida en el DPMT, para devolver a este enclave costero "parte de sus características naturales y mejorando su integración paisajística y ambiental".

Según la Subdelegación, "la zona intervenida presentaba una explanada fuertemente antropizada que, tras haber sido objeto de rellenos artificiales en el pasado, había sido utilizada de forma irregular como aparcamiento de vehículos". "Estas actuaciones habían alterado significativamente la dinámica natural del litoral y el equilibrio del ecosistema costero", ha apuntado.

ACTUACIONES

Los trabajos han consistido en la retirada del relleno antrópico para recuperar la grava y la arena natural existentes bajo la superficie, además de la creación de pequeñas formaciones dunares y la plantación de especies vegetales autóctonas adaptadas al medio litoral.

En total, la superficie de intervención dentro del DPMT ha alcanzado los 9.000 metros cuadrados, y se ha eliminado un volumen de relleno con un desnivel medio de 1,5 metros.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha destacado la "relevancia" de esta actuación dentro de la "estrategia estatal de conservación" del litoral: "Este proyecto refleja el compromiso del Gobierno de España con la protección y recuperación del patrimonio natural costero. Intervenciones como la de Playa Paraíso permiten devolver a la costa su carácter natural, reducir los impactos generados por el uso indebido del terreno y garantizar un uso sostenible de los espacios públicos marítimos-terrestres".

Asimismo, ha subrayado el "valor de la colaboración institucional" y el "impacto positivo" que este tipo de iniciativas generan en el municipio, que "es un ejemplo de cómo la recuperación ambiental puede ir de la mano del desarrollo turístico sostenible".

"La restauración de esta zona no solo revierte el dominio público a su estado natural garantizando el uso público, libre y gratuito para el disfrute de la colectividad, sino que también mejora el paisaje y contribuye al bienestar de vecinos y visitantes", ha añadido.

Con esta actuación, el Gobierno de España quiere reafirmar su "apuesta por la sostenibilidad, la conservación de los ecosistemas litorales y la adaptación al cambio climático, ejes fundamentales de la política estatal de gestión y protección de la costa".