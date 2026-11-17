Archivo - Niños jugando en un parque en imagen de archivo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coste de criar a un hijo o hija en la Comunitat Valenciana sigue aumentando en un contexto marcado por "elevados niveles de pobreza infantil", según un informe de Save The Children que cifra en 872 euros al mes ese coste, un 2,7 por ciento más que en 2024, cuando se situaba en 849 euros mensuales.

A pocos días del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, Save the Children ha subrayado en un comunicado la necesidad de "reforzar las políticas públicas que garanticen el bienestar y los derechos de la infancia".

La ONG asegura que la situación es "especialmente preocupante" para los hogares más vulnerables ya que el 17,3% de la infancia valenciana vive en pobreza severa, porcentaje que asciende hasta el 25,2% en las familias monomarentales.

Además, una parte importante de los niños y niñas crece en hogares que afrontan privaciones materiales: el 33,9% no puede permitirse una semana de vacaciones al año, el 12,1% vive en viviendas que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada y el 6,4% reside en hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda.

De acuerdo con la ONG, el 39,3 por ciento de los niños, niñas y adolescentes valencianos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2025, una tasa que supera en más de cinco puntos la media estatal. En total, más de 318.000 niños y niñas viven en situación de pobreza en la Comunitat Valenciana.

En este contexto, Save the Children alerta del "impacto" que el aumento de los costes de la crianza tiene sobre las familias. El estudio realizado calcula el coste de la crianza a partir de una cesta de bienes y servicios básicos que incluye alimentación, vivienda, educación, conciliación, ropa y calzado, salud, transporte y otros gastos cotidianos.

VIVIENDA, ENTRE LAS PARTIDAS QUE MÁS SUBEN

Entre las partidas que más han aumentado desde 2024 destacan la vivienda, con un incremento del 7,4%. Desde 2018, el coste de la vivienda asociado a la crianza ha crecido en todas las ediciones del cálculo, hasta un 136% en total, pasando de 81 euros en 2018 a 191 en 2026.

La ONG avisa de que cada vez más familias tienen dificultades para acceder a una vivienda adecuada y suficiente. Esta situación es "especialmente compleja" para las familias vulnerables con hijos e hijas a cargo, que encuentran "mayores obstáculos" para acceder a un alquiler asequible. "Esto puede traducirse en situaciones de sobreocupación o hacinamiento que afectan al bienestar y al desarrollo de la infancia", ha afirmado Rodrigo Hernández, director de Save the Children en Comunitat Valenciana.

Concretamente, el mayor aumento de costes se concentra en los suministros (agua, electricidad, gas, comunidad), que casi se han "quintuplicado". Actualmente, la alimentación y la vivienda, junto con los gastos corrientes asociados al hogar, representan la mitad del coste total de la crianza.

Para Save the Children, esta situación "evidencia el impacto que el encarecimiento de los gastos básicos tiene sobre las familias, especialmente aquellas con menos recursos".

El informe muestra que el coste de la crianza varía "significativamente" en función de la edad. Entre los 0 y los 3 años, el gasto medio alcanza los 678 euros mensuales, impulsado principalmente por los costes de conciliación, vivienda y ropa. Entre los 4 y los 6 años, la cifra asciende a 766 euros al mes, mientras que entre los 7 y los 12 años llega a 900 euros. La etapa más costosa es la adolescencia. Entre los 13 y los 17 años, criar a un hijo o hija cuesta de media 985 euros al mes, debido sobre todo al aumento del gasto en alimentación, ropa, ocio y gastos extraordinarios.

"Las necesidades cambian a medida que los niños y niñas crecen, y las políticas públicas deben tener en cuenta esta realidad para garantizar un apoyo adecuado a las familias", señala la organización.

El informe también analiza el esfuerzo económico que supone criar a un hijo o hija según el nivel de ingresos de los hogares. Los resultados muestran que el 19,5% de las familias con niños y niñas de la Comunitat Valenciana, alrededor de 108.000 hogares, no dispone de ingresos suficientes para cubrir el coste estimado de la crianza.

Además, para el 42,8% de las familias, el coste de la crianza representa más de la mitad de su renta disponible. Según Save the Children, estas dificultades "no afectan únicamente a los hogares con menores ingresos, sino también a muchas familias trabajadoras con rentas bajas y medias-bajas".

MEDIDAS

Ante esta situación, Save the Children reclama un impulso de las políticas públicas de apoyo a la crianza y recuerda que criar "no puede convertirse en un factor de empobrecimiento". "Criar es caro, y las dificultades para asumir ese coste también forman parte de las decisiones de muchas familias sobre si tener hijos o hijas. En 2025 hubo en la Comunitat Valenciana 35.822 nacimientos, un 17,3% menos que una década atrás, y el número medio de hijos por mujer cayó hasta 1,14", ha apuntado la ONG.

Save The Children subraya que, detrás de esta evolución, "hay múltiples razones, entre ellas las dificultades económicas, laborales y de conciliación". Entre las principales medidas propuestas por la organización destacan el desarrollo de la nueva Renta Valenciana de Inclusión y de su complemento específico de infancia "para llegar de forma efectiva a todas las familias que lo necesiten"; la creación de una prestación estatal por crianza y la actualización de las ayudas teniendo en cuenta la evolución real del coste de criar a un hijo o hija.

La organización también reclama políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, refuercen el acceso de las familias con hijos e hijas a la vivienda protegida y a las ayudas al alquiler, amplíen el parque de vivienda social adaptado a las necesidades de la crianza y adecuen los criterios económicos de acceso a las ayudas a la realidad de los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Entre las recomendaciones, también se encuentra mantener y reforzar mecanismos para asegurar el derecho de todo niño o niña a recibir una alimentación saludable y nutritiva, ampliando el alcance de las becas comedor para cubrir las necesidades de todos los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La organización recuerda además que las ayudas de comedor escolar alcanzan únicamente al 17,2% del alumnado de infantil, primaria y ESO en la Comunitat Valenciana, una cobertura "que sigue lejos de la magnitud de la pobreza infantil existente en el territorio".