Covapa defiende la consulta de lengua base: "Sea cual sea la opción elegida, porque el valor está en elegir"

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Valenciana de Padres y Madres de Alumnos (Covapa) señala que le hubiera gustado que el índice de participación en la votación de la lengua base --del 58,61%-- fuera superior, pero ha rechazado acharcarlo a "argumentos de descrédito a las familias ni a falta de interés por parte de éstas, sino más bien a determinados obstáculos que lo han impedido, dificultado o contaminado". Para esta agrupación, "sea cual sea la opción elegida, porque el valor está en elegir".

Entre estos "obstáculos", la entidad alude "tanto a los de índole organizativa, ante trámites que han requerido presencia en los centros y no siempre ha sido posible por incompatibilidad horaria, de falta de tiempo para resolver cuestiones de carácter técnico en el acceso al sistema o a su mecánica de participación, o de todos aquellos posicionamientos que sólo han tratado de infundir recelos, desconfianzas y dudas".

En un comunicado, Covapa remarca que "ahora corresponde a la administración educativa atender la elección de las familias y llevar a la práctica dicha decisión para el curso 25-26" y advierte de que seguirá "atenta para que así sea".

La confederación subraya que "sea cual sea la opción elegida, porque el valor está en elegir". A la vista de los resultados de participación, con un índice global del 58,61% de familias de las tres provincias y de todos los niveles participantes, la entidad traslada su "felicitación" a todas las familias que han ejercido su derecho a la elección, así como a todas aquellas AMPA "que han contribuido durante el desarrollo del proceso". Igualmente, reconocen la labor de aquellos equipos directivos que desde el primer día facilitaron el proceso a sus familias.

Para esta organización, "las familias se merecen el máximo respeto y ha sido un objetivo permanente e inexcusable ofrecer la información con un tratamiento ecuánime y sin posicionamientos previos, haciendo prevalecer en todo momento su capacidad para decidir, fuera lo que fuera, porque el valor está en poder elegir".

"Durante el proceso, hemos podido leer y escuchar lamentables comentarios y posiciones de voces que se han empeñado en desacreditar a las familias, hecho que merece nuestra máxima reprobación, aún más si provienen de colectivos cuya razón de ser son, precisamente las familias. 'Las familias no entienden de esto...', 'las familias no deberían elegir...', '¡cuidado, si eliges esto, te pasará esto otro!' han sido las frases que con más ahínco algunos se han empeñado en trasladar en sus mensajes y ante los que, afortunadamente también hemos recibido infinidad de críticas de familias y representantes de nuestras AMPAs que no daban crédito a los malintencionados comentarios y ante los que expresamos nuestro rotundo rechazo", lamentan.

Por su parte, Covapa reivindica que las familias "sí quieren, pueden y deben participar en todo aquello que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas porque son sus máximos responsables".