'Cowgirl' Conquista El Premio DAMA-Finestra De La Mostra De València - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Cowgirl', de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, y 'Deprisa, deprisa', de Claudia García de Mateos, han obtenido los premios DAMA-Finestra al mejor largometraje y al mejor cortometraje valencianos de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, dotados con 3.000 y 1.500 euros, respectivamente.

Los galardones, concedidos con el apoyo de la entidad de gestión DAMA, se han entregado esta tarde en la fiesta del audiovisual valenciano con la que se ha clausurado València Film Afers, el foro de coproducción del festival, en Veles e Vents. El jurado ha otorgado además una mención especial al cortometraje 'Sold Out', de Alba Iranzo y Mina Costa, tal como ha informado la organización en un comunicado.

La película ganadora supone el primer papel protagonista en cine de Isabel Rocatti, que encarna a Empar, una granjera de 60 años que necesita que su vaca Tona quede preñada para mantener la granja y que, cuando el embarazo se complica, se enfrenta a todo el pueblo para protegerla.

La acompañan Pep Munné, Carlos Cuevas y Joaquín Climent, con música de Clara Peya. Producida por The Fly Hunter, Aguacate & Calabaza y Produccions Quart, con la participación de RTVE, À Punt y 3Cat y el apoyo del Institut Valencià de Cultura, la cinta pasó por el Festival Internacional de Cine de Moscú y clausuró la Sección Oficial del Festival de Cine de Alicante.

Llegó a las salas el pasado 22 de mayo de la mano de Castelao Pictures y opta a 10 Premis Lola Gaos: Mejor película, Mejor actriz protagonista (Isabel Rocatti), Mejor actor protagonista (Pep Munné), Mejor guion, Mejor dirección de fotografía, Mejor dirección artística, Mejor vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor montaje y Mejor dirección de producción.

"Muchas gracias por el premio, la verdad es que no lo esperábamos y lo decimos sinceramente. Estamos muy contentos de que una película como esta, que pone en valor historias de gente que no suele estar en la primera línea de nuestro cine --donde hay personas mayores y mujeres de 67 años que luchan por un modelo de vida que parece condenado a desaparecer-- tenga la acogida de público que nosotros sentimos que tiene. Es verdad la taquilla que hacemos, pero la acogida del público siempre ha sido muy buena. Así que muchas gracias por esto", han señalado Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens al recoger el premio.

En cortometraje, el reconocimiento ha sido para 'Deprisa, deprisa', de Claudia García de Mateos, que también opta a los Lola Gaos con el documental 'Retrato de una cerilla'. El jurado ha premiado "esta nueva voz con inquietudes generacionales que utiliza el cine como instrumento de reflexión y transformación social". La mención especial a 'Sold Out', de Alba Iranzo y Mina Costa, subraya "el potencial no solo de nuevas voces, sino también la apuesta por la producción cinematográfica y la brillante ejecución del relato con actrices naturales".

Claudia García de Mateos ha subido al escenario visiblemente emocionada y sorprendida: "Es que no me lo esperaba para nada, no me he preparado nada. Muchas gracias. Sinceramente, muchísimas gracias por dar el premio a mejor corto a una propuesta que se aleja de la ficción y del documental. Os agradezco muchísimo que valoréis esa mezcla porque es una forma de contar y es la que hemos elegido. Gracias al cine valenciano, seguimos".

Un jurado de la crítica, los festivales y la industria

El fallo de largometraje ha correspondido a Carlos Loureda, miembro de la Academia de Cine Europeo, vicepresidente de la Académie des Lumières, programador de los festivales Zinegoak y de Huelva y creador del blog Cine Invisible, y a José Manuel Arias, que desde 2012 forma parte del Departamento de Industria del Festival de San Sebastián, donde coordina, entre otras áreas, Zinemaldia & Technology y las relaciones entre Ikusmira Berriak y los profesionales.

Los cortometrajes los ha valorado Laura Matías, coordinadora de Talento de ECAM Industria desde 2021, con experiencia como programadora para festivales, residencias artísticas e instituciones como Matadero Madrid o el CA2M.

Finestra, el escaparate del cine valenciano contemporáneo en la Mostra, ha reunido este año las obras nominadas a los Premis Lola Gaos de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual: diez largometrajes, de 'El mal padre' a 'La violinista', y nueve cortometrajes de animación, documental y ficción. Una selección que confirma la diversidad de géneros, formatos y miradas del audiovisual valenciano, cuyo recorrido continuará el 28 de noviembre con la gala de los IX Premis Lola Gaos.