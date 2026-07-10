La creación de empresas baja un 9,6% en mayo en la Comunitat

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VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana bajó un 9,6% en mayo en tasa interanual con un total 1.561 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 145, un 2,1% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.561 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 39,56 millones de euros, lo que supone un 0,79% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 145 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Comunitat Valenciana, 105 lo hicieron voluntariamente; 14 por fusión con otras sociedades y las otras 26 restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 3,8% en Comunitat Valenciana en mayo, hasta las 255 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 97,95 millones de euros, cifra un 27,2% superior a la de mayo del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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