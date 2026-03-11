La creación de empresas sube un 20,1% en enero en la Comunitat

Archivo - Sede del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat subió un 20,1% en enero en tasa interanual con un total 1.535 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 296, un 2,6% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de enero, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.535 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 83,43 millones de euros, lo que supone un 17,31% más que en el mismo mes de hace un año (83,38 millones de capital desembolsado).

De las 296 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Comunitat Valenciana, 248 lo hicieron voluntariamente; 24 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla-La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,7% en la Comunitat Valenciana en enero, hasta las 336 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 202,78 millones de euros, cifra un 13,4% inferior a la de enero del año anterior.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...