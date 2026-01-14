La creación de empresas sube un 24,5% en noviembre en la Comunitat

Archivo - Sede del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ene.

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana subió un 24,5% en noviembre en tasa interanual con un total 1.470 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 174, un 7% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.470 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 36,98 millones de euros, lo que supone un 58,19% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 174 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en la Comunitat Valenciana, 144 lo hicieron voluntariamente; 9 por fusión con otras sociedades y las otras 21 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 3,6% en la Comunitat en noviembre, hasta las 244 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 89,21 millones de euros, cifra un 25,1% superior a la de noviembre del año anterior.

