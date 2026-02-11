La creación de empresas sube un 31,6% en diciembre en la Comunitat Valenciana

Archivo - Sede Del Colegio De Registradores De La Propiedad De La Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana subió un 31,6% en diciembre en tasa interanual con un total 1.542 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 217, un 16% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.542 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 66,98 millones de euros, lo que supone un 8,54% menos que en el mismo mes de hace un año (65,21 millones de capital desembolsado).

De las 217 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, 184 lo hicieron voluntariamente; nueve por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16,1% en la Comunitat Valenciana en diciembre, hasta las 288 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 113,62 millones de euros, cifra un 3,6% inferior a la de diciembre del año anterior.

