El creador del 'pormishuevismo', Erik Harley, abre la segunda edición del ciclo 'Sesión expandida' en el IVAM

Ciclo de Cine en el IVAM - IVAM

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El divulgador y artista Erik Harley inaugura la segunda sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida' en el IVAM este martes, 27 de octubre, a las 19.00 horas.

El creador del concepto 'pormishuevismo' será el encargado de presentar y conducir el coloquio posterior a la proyección de 'La historia del hormigón', (2026), el trabajo del cineasta John Wilson. La entrada es libre hasta completar aforo, detallan las responsables del museo en un comunicado.

Erik Harley (Tarrasa, 1993), experto en estudios urbanos y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, analiza la arquitectura y el urbanismo a través de la sátira y la crítica social. Mediante el 'pormishuevismo' --un falso movimiento artístico acuñado por él mismo--, el divulgador ha popularizado una mirada ácida e irreverente sobre la especulación inmobiliaria y los excesos del ladrillo. Harley cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram.

El creador compagina esta labor con colaboraciones en medios de comunicación y desarrolla las 'Rutas urbanas del Pormishuevismo' por diferentes ciudades. Además, es autor de 'Pormishuevismo: Un movimiento artístico. El libro definitivo', 'Rutas por la España del ladrillo, Rotondas y mamotretos' y su reciente enfoque deportivo, 'De pelotazo en pelotazo: Salseo, despilfarro y pormishuevismo en el fútbol español'.

'La historia del hormigón' (2026), el primer largometraje de John Wilson (Nueva York, 1986), se proyectará de manera inédita en València tras su estreno mundial en el Festival de Sundance y su paso por el Atlàntida Mallorca Film Fest. La película narra cómo un cineasta, tras asistir a un taller para guionistas de películas de sobremesa, decide aplicar esa fórmula comercial para convencer a sus productores de realizar un documental sobre el hormigón.

Este proyecto le embarca en un viaje por los lugares más insólitos de Estados Unidos, donde va descubriendo los fascinantes secretos del material más utilizado del mundo.

Con esta proyección, el ciclo del IVAM conecta con el universo de John Wilson, un autor de culto que revolucionó el género documental con su serie de humor 'How To with John Wilson'. Aquella producción popularizó la expresión "hacer algo como John Wilson", una serie que muestra al cineasta John Wilson recorriendo Nueva York y dando consejos sobre el día a día mientras lidia con sus propios problemas.

CICLO DE CINE 'SESIÓN EXPANDIDA'

La actividad inicia la segunda sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida', conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas.

El proyecto prepara proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad y se completa a través de 'La cinefilia del IVAM', un grupo de cineclub estable que ofrece la posibilidad de participar en sesiones temáticas exclusivas.