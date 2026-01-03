Crevillent (Alicante) desea una "pronta recuperación" a la víctima por el incendio de una vivienda

Incendio en un edificio de Crevillent en el que ha muerto una joven - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) ha deseado este sábado una "pronta recuperación" a la víctima por el incendio de una vivienda en la localidad durante la pasada semana, en el que también falleció una una joven de 25 años. El consistorio, además, también ha trasladado a las familias de las dos víctimas --una resultó fallecida-- "el dolor" ante estos hechos.

En estos términos se ha expresado el consistorio de la localidad alicantino, en un comunicado, después de que la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, antiguo Juzgado de Instrucción número 4, acordase este pasado jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por su presunta relación con el incendio declarado a última hora de la tarde del lunes en un edificio de Crevillent (Alicante) y en el que falleció una joven de 25 años y un hombre de 33 resultó herido. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre, vecino del edificio y puesto a disposición judicial este jueves, quedó investigado en una causa abierta por los delitos de incendio, asesinato y lesiones.

"Desde el principio, se han llevado a cabo diversas reuniones para analizar todas las actuaciones realizadas. Igualmente, en los últimos días se han mantenido encuentros con los vecinos afectados, trasladándoles el apoyo personal e institucional y dándoles cumplida cuenta de la labor realizada por los servicios municipales en relación con los desórdenes públicos e incidentes de todo tipo en referencia a dicho individuo, brindándoles atención psicológica y todo el asesoramiento al alcance de la administración local con el objetivo de velar por su tranquilidad", ha subrayado el consistorio.

El Ayuntamiento, añade, agradece la labor de los servicios de emergencia: policía local de Crevillent, agentes de la Policía Local de Catral que reforzaron el dispositivo policial, personal sanitario, Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil y bomberos pertenecientes al Consorcio Provincial, destacando el trabajo y la profesionalidad de todos ellos, así como el ejemplar comportamiento y solidaridad de toda la ciudadanía.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha solicitado a los correspondientes departamentos la emisión de informes sobre las actuaciones previas realizadas, al objeto de recabar toda la información sobre los hechos acontecidos, ha informado el consistorio.