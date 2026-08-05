La cría de rinoceronte indio nacida en Terra Natura Benidorm en julio evoluciona "con éxito" junto a su madre

Brutos y Shiwa - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cría de rinoceronte indio ('Rhinoceros unicornis') nacida el pasado mes de julio en Terra Natura Benidorm, llamada Brutus, ha evolucionado "favorablemente" y "con éxito" hasta alcanzar los 60 kilogramos y dar sus primeros pasos hacia su "total independencia", si bien permanece "muy unido a su madre", Shiwa.

Además, muestra cada vez "mayor curiosidad por el entorno" y empieza a explorar los espacios que le rodean, un comportamiento que confirma su "correcto desarrollo", según ha indicado Terra Natura Benidorm en un comunicado.

Asimismo, entre los descubrimientos más recientes de Brutus se encuentran la charca de agua y las zonas de barro de la instalación, donde juega, chapotea y se cubre de lodo, un comportamiento que, forma parte de su proceso natural de aprendizaje y cumple una "importante" función para la especie, ya que el barro ayuda a refrescar la piel y actúa como una "barrera protectora frente a los insectos".

De otro lado, el vínculo entre Shiwa y Brutus impide, por el momento, realizar una exploración veterinaria en profundidad, si bien el seguimiento diario llevado a cabo por cuidadores y veterinarios permite confirmar que la evolución de la cría es "plenamente satisfactoria".

La observación continuada de su comportamiento, el aumento de peso, el desarrollo de sus sentidos, su movilidad y el creciente interés por explorar el entorno indican que el desarrollo se produce "conforme a lo esperado para la especie".

En cuanto a la relación entre madre e hijo, se mantiene "muy estrecha". Brutus se alimenta de la leche materna, "rica en grasas, nutrientes y defensas microbiológicas" y "fundamentales para su crecimiento durante las primeras etapas de vida".

También se mueve con "soltura" entre las patas de Shiwa para acceder a las ubres, una muestra de "coordinación y confianza propias de una evolución normal", de acuerdo con Terra Natura Benidorm.

Paralelamente, su piel también se encuentra en proceso de desarrollo. La textura "suave y sensible" característica de los primeros días pasa, de forma progresiva, a la piel "gruesa y resistente" propia del rinoceronte indio.

ACCESO AL EXTERIOR

El equipo de cuidadores ha comenzado también a facilitar el acceso diario de Shiwa y Brutus a la pradera exterior. Por el momento, ambos se muestran "prudentes" ante este nuevo espacio.

Por este motivo, el acceso al exterior se realiza de forma voluntaria, con el fin de permitir que madre e hijo entren y salgan libremente de la instalación según su propio ritmo de adaptación.

El equipo confía en que, en los próximos días, ambos se sientan cada vez "más cómodos" en este espacio y los visitantes puedan observar con "mayor frecuencia" a la cría en el recinto exterior.