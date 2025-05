La crítica social y los conflictos generacionales, protagonistas de la Sección Oficial de Cinema Jove

Del 19 al 28 de junio se proyectarán a competición 9 largometrajes, 58 cortometrajes, 9 series y 4 películas experimentales

La crítica social, los conflictos generacionales, la diversidad de miradas y el compromiso con el presente y el futuro de los más jóvenes protagonizan la sección oficial de la 40 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove.

Esta nueva edición del certamen --que se celebrará del 19 al 28 de junio-- presenta a competición 9 largometrajes, 58 cortometrajes, 9 series y 4 películas dedicadas a narrativas experimentales, con "gran variedad de formatos y temas".

La presentación ha tenido lugar este miércoles en el FNAC de València y ha contado con la participación del director del certamen, Carlos Madrid, que ha estado acompañado por la seleccionadora de cortos del festival, Carla Ayala, y por la coordinadora de la sección de series, María Albiñana.

Respecto a los largometrajes a competición, Carlos Madrid ha señalado que la selección "no solo es testigo de la diversidad de miradas al presente de la juventud, es también partícipe de ellas al dar espacio y, sobre todo, valor a propuestas que narran sus inquietudes y los retos que afrontan en su presente".

En esta 40 edición, la Sección Oficial de Largometrajes mantiene una programación centrada en "las voces y miradas jóvenes que muestran distintos procesos de aprendizaje, maduración, autodescubrimiento y liberación que jóvenes de cualquier rincón del mundo experimentan en sus respectivos contextos".

Es el caso 'Tiger's Pond', de Natesh Hegde, la historia de una adolescente que, tras ser agredida sexualmente, descubre las intrigas políticas de su aldea para silenciarla.

"JÓVENES QUE SE BUSCAN A SÍ MISMOS"

Sobre jóvenes que se buscan a sí mismos y su lugar en el mundo también hablará 'The Botanist', de Jing Yi, que sigue las andanzas de un niño kazajo que encuentra consuelo en la compañía de las plantas; y 'That Summer in Paris' de Valentine Cadic, que cuenta la historia de autodescubrimiento de Blandine, una joven que llega desde Normandía para ver las competiciones de natación de los juegos olímpicos de París de 2024.

Otros relatos buscan la conexión afectiva y la empatía perdida en un mundo hostil. Es el caso de 'Honeymoon', de la realizadora ucraniana Zhanna Ozirna, que narra la historia de una pareja que acaba de comprar un piso en un pueblo cerca de Kiev cuando las tropas rusas empiezan a bombardear el lugar. Una cinta que mereció el premio The Sofia City of Film Award para jóvenes realizadores.

También 'Fwends', de Sophie Somerville, sobre dos viejas amigas que reconectan durante un fin de semana, una historia cosmopolita y tierna. 'Bunnylovr', de Katarina Zhu, narra el intento de una 'cam girl' por salir de una relación tóxica, al tiempo que reconstruir el vínculo con su padre a punto de fallecer.

La Sección Oficial se revela como un muestrario de la necesidad de liberación de una juventud que busca validar sus auténticas voluntades. Es lo que ocurre con 'Montages of a Modern Motherhood', de la honkonguesa Oliver Siu Kuen Chan, sobre el día a día de una madre primeriza.

Lo mismo ocurre con 'Bad Girl', de Varsha Bharath, que presenta a Ramya, una joven brahmana que intentará encontrar al hombre ideal a pesar de las leyes morales y tradiciones familiares que la constriñen. Un largometraje que ganó el premio NETPAC en el festival de Rotterdam.

Sin olvidar al filme canadiense 'Measures for a Funeral', de Sofia Bohdanowicz, en torno a una estudiante obsesionada con una violinista olvidada. Una cinta que ha pasado por las secciones oficiales de Toronto, BAFICI, Istanbul Film Festival y Vancouver International Film Festival entre otros.

CINCO CORTOS VALENCIANOS

Por otro lado, entre los 58 cortos seleccionados destacan varios cortos portugueses como el animado 'It Shouldn't Rain Tomorrow' de Maria Trigo Teixeira; 'Bad for a Moment' de Daniel Soares, mención especial en el Festival Cannes, y 'Percebes', de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves.

De Francia, por su parte, llegan películas como 'Devenir Fantôme' de Marion Le Taillandier, seleccionado en el festival de cortometrajes de Pantin; 'After the very end' de Miriam Furniss-Yacoubi, seleccionado en Clermont-Ferrand, y 'Blanche' de Joanne Rakotoarisoa, también cosecha de dicho festival y seleccionado en el Thessaloniki International Short Film Festival.

Entre los cortos españoles cabe destacar la presencia de cinco valencianos que "son una buena muestra del talento de aquí, pero también son la prueba de que los cortos no son siempre el hermano pequeño de los largos, sino un formato narrativo en sí mismo que merece ocupar su lugar", ha resaltado la seleccionadora de cortometrajes del festival.

Como ejemplo, este año cineastas como Guillermo Polo estrenan mundialmente cortos como 'Videoclub 2001', tras inaugurar Cinema Jove con largos como 'Lo carga el diablo'. También vuelven David Gaspar con la comedia '13 gatos' y Alba Just con 'Lleó'. Del resto del Estado se podrán ver piezas como el primer cortometraje de la artista Rocío Quillahuaman, una obra de animación titulada 'Puriykachay', desarrollado en la Real Academia de España en Roma.

La cosecha de este año incluye una obra que participó en la Quincena de Realizadores de Cannes, 'The Body', de la australiana Louris van de Geer.

10º EDICIÓN SECCIÓN SERIES

La Sección Sección Oficial a competición de series cumple en esta edición diez años desde sus inicios y destaca por su internacionalidad con la prencia de series que vienen desde Brasil, Irán o Grecia, países que por primera vez participan en esta sección.

Entre ellas se encuentran 'Oxygen masks will (not) drop automatically' de Marcelo Gomes sobre la epidemia de VIH en Brasil; la serie griega 'Maria: the unknown Callas' protagonizada por la actriz Cleopatra Eleftheriadou en el papel de la famosa soprano; la iraní 'At the end of the night' sobre el proceso de separación de una pareja en Teherán; la neozelandesa 'N00b', un drama adolescente, o la canadiense 'My dead mom' sobre una joven incapaz de vivir su vida porque sigue escuchando a su madre incluso después de muerta.

Con participación española merece la pena destacar 'Primeras', serie de animación nominada a los Premios Quirino que narra la historia de la historia de trece mujeres pioneras en ámbitos reservados hasta entonces a los hombres, así como 'Perdiendo el juicio', drama judicial protagonizado por Elena Rivera y dirigido por Pablo Guerrero, María Togores y Jaime Olías para Atresmedia.

Además de la presentación del 'thriller' ambientado en Menorca y en gran parte rodado en Valencia, 'Favàritx', sobre una inspectora que da caza a un asesino en serie que simula sus crímenes como si fueran suicidios. Una serie creada por Lluis Illescas Medina y distribuida por HBO Max".

NARRATIVAS EXPERIMENTALES

También vuelve 'Órbites' la sección dedicada a nuevos lenguajes del audiovisual y narrativas experimentales, en los que este año sobresalen como temáticas vertebrales la educación, la reivindicación rural y la memoria histórica, colectiva e íntima.

En torno a la memoria giran 'Luna', que recorre la historia de la familia del director, Pablo Casanueva, atravesada por la barbarie y el exterminio, así como 'Te separas mucho', documental en el que Paula Veleiro López reflexiona sobre el duelo emocional de dos relaciones separadas por treinta años de diferencia.

Por su parte 'Grup natural', de Nina Solà, retrata un modelo educativo alternativo desde el punto de vista de sus protagonistas, y 'Corre o vento' rescata la historia de resistencia de una aldea gallega llamada Vilar do Courel.