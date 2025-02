Críticas a los Jaume I por la ausencia de mujeres premiadas: "No es la primera vez y es absolutamente inaceptable"

Compromís y PSPV presentarán mociones para pedir que el Ayuntamiento retire la aportación económica si se "borra" el talento femenino

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entidades feministas y representantes políticos de algunas formaciones han expresado sus críticas a los Premios Jaume I, que han sido entregados este viernes en València, por la ausencia de mujeres entre las personas galardonadas: "No es la primera vez que ocurre y es absolutamente inaceptable".

Así se ha expresado Bárbara Peris, una de las integrantes de la Coordinadora Feminista de València, colectivo que se ha concentrado en la Plaça del Mercat, frente a La Lonja, donde se ha hecho entrega de los premios, en protesta porque los galardones no han recaído en ninguna mujer esta edición.

Con una pancarta con el lema 'Contra totes les violències masclistes', integrantes de la Coordinadora Feminista han lanzado gritos de 'Vergonya' por "la falta absoluta de mujeres". "Pensamos que esta situación es muy vergonzosa, que no es la primera vez que se produce y es absolutamente inaceptable", ha aseverado.

Preguntada por si cree que debe introducirse algún método para garantizar la paridad, Peris ha afirmado que "alguna cosa hay que hacer", ya que considera que "no es normal que en la situación actual no se encuentre ninguna mujer que crean que merece ser premiada".

"Hay talento femenino en todos los ámbitos donde premian. Alguna cosa está pasando en los jurados, que no responden ni tan solo a la realidad social. En la realidad social, sin hacer ninguna medida correctiva, las mujeres suelen llegar a un 30% en los puestos de responsabilidad, de reconocimiento. Que en los premios Jaume I no haya ni tan solo una mujer es realmente penoso", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que "no están comportándose de una manera razonable, como merecen unos premios de la categoría de los Jaume I".

COMPROMÍS: "NO LO PODEMOS ENTENDER"

Representantes de partidos políticos también se han pronunciado al respecto. Desde Compromís, las concejalas en el Ayuntamiento de València han rechazado participar en el acto, al que han acudido a la entrada vestidas con una camiseta con el mensaje 'Dones i Ciència'.

La portavoz de la coalición en el consistorio, Papi Robles, ha señalado que "desde Compromís no podemos entender que, si la comunidad científica está compuesta en un 50% por mujeres, hoy en los Premios Jaume I solo se vaya a reconocer el trabajo del 100% de hombres". "No hay ni una sola mujer reconocida, y por ello hemos decidido no participar", ha incidido.

Asimismo, ha reprochado a la alcaldesa de València, María José Catalá, que "forma parte de la organización, aporta dinero para que haya un premio y tiene la capacidad de influir", como ha señalado que hicieron desde Compromís cuando ostentaban la alcaldía, "para que las mujeres sean premiadas en estos reconocimientos, que tienen alcance internacional".

En este contexto, ha avanzado que Compromís ha presentado una moción para que Catalá retire la aportación económica a estos premios "si no se realiza el reconocimiento a las mujeres que corresponde". "Si no hay premios para mujeres, no habrá dinero del Ayuntamiento", ha reclamado.

PSPV: "VAMOS A EXIGIR QUE ESTA SEA LA ÚLTIMA VEZ"

En la misma línea, el portavoz del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuan, también ha anunciado que su formación exigirá, a través de una moción en el próximo pleno municipal, "que esta edición sea la última en la que en premios donde participen las instituciones valencianas se borre a las mujeres".

"Vamos a exigir que esta sea la última vez que las instituciones valencianas colaboren con premios que borran a las mujeres y, por eso, en el siguiente pleno, en la moción que haremos en torno al 8M, exigiremos en un punto de acuerdo que el Ayuntamiento se retire de los premios Jaume I salvo que garanticen que los siguientes premios incluirán a las mujeres en la cuota que representan en la sociedad", ha manifestado.

Además, el responsable socialista ha lamentado que unos premios "de referencia" en la Comunitat Valenciana y en toda España eliminen a la mitad de la sociedad. "No es posible hacer unos premios al talento que borra al 50% de nuestra sociedad. No es inteligente, de ninguna manera, dejar a la mitad del talento valenciano fuera de los premios y, además, tampoco representa los valores de la sociedad valenciana que, mayoritariamente, quieren igualdad entre los hombres y las mujeres", ha afirmado.

"El Ayuntamiento de València, como institución, no puede seguir siendo cómplice de esta situación más tiempo porque, además, las mujeres representan una parte importantísima de la investigación de este país y no pueden quedar excluidas sistemáticamente de los galardones que reconocen el talento", ha apostillado Sanjuan.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox, el edil portavoz del ejecutivo y del grupo 'popular', Juan Carlos Caballero, ha eludido hablar de la ausencia de mujeres entre los galardonados con los Premios Jaume I.

Preguntado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local por esta cuestión y por las críticas al respecto, Caballero ha respondido: "Yo, en cuanto acabe esta rueda de prensa, voy para los premios Jaime I".

BERNABÉ: "ES UNA PENA"

A la entrega de los galardones tampoco ha asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien sí ha acudido a la de los Guardons d'Honor de UGT-PV 2024. Allí, ha explicado a los medios que ya se había comprometido desde "hace mucho tiempo" con el sindicato a acudir a este otro evento que, "además, premiaba a mujeres y a hombres que han trabajado mucho durante estos meses", ya que uno de los galardones es para la UME. En su lugar, ha estado presente en la ceremonia de los Premios Jaume I el subdelegadado de Gobierno, José Rodríguez Jurado.

Bernabé ha manifestado que "lamenta sinceramente" la ausencia de mujeres entre los premiados y ha añadido que no sabe "si ha coincidido con el cambio de gobierno" en la Generalitat, aunque ha trasladado todo su respeto a los hombres galardonados.

"Esta sociedad está haciendo muchos esfuerzos por visibilizar el talento de las mujeres que existe en la comunidad científica y es una pena que no haya ninguna mujer representada", ha comentado la delegada.